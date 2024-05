Palmeiras x Liverpool-URU: onde assistir, horário e escalações pela Copa Libertadores

O Palmeiras e o Liverpool-URU se enfrentam nesta quinta-feira, 9, às 19h, no estádio Centenario, no Uruguai. A partida é válida pela 4º rodada da Copa Libertadores e terá transmissão do Paramount+.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Liverpool-URU hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, 19h, entre Palmeiras x Liverpool-URU terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Liverpool-URU hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Paramount+.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, 19h, entre Palmeiras x Liverpool-URU terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir online o jogo do Palmeiras hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Paramount+.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton, Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira.

Provável escalação do Liverpool-URU

Sebastián Lentinelly; Jean Rosso, Kevin Amaro, Matías De Los Santos, Miguel Samudio e Agustín Cayetano; Lucas Lemos, Lucas Wasilewsky e Martín Barrios; Matías Ocampo e Luciano Rodríguez.