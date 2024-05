Opositor de Putin vai usar blockchain para fazer referendo sobre presidente da Rússia

Um dos líderes da oposição ao presidente Vladimir Putin anunciou nesta sexta-feira, 10, que vai usar a tecnologia blockchain para criar um referendo sobre a legitimidade da reeleição do político para mais um mandato no comando da Rússia, buscando garantir a segurança de críticos ao governo.

A iniciativa foi idealizada por Mark Feygin, que atualmente vive exilado após ser perseguido pelo governo da Rússia. A ideia surgiu após uma vitória de Putin na eleição presidente deste ano. O político obteve 87% dos votos e deve chegar a 24 anos no poder ao final do seu novo mandato.

As eleições, porém, foram alvo de críticas de organizações internacionais, grupos de oposição locais e outros países, que apontaram uma série de irregularidades e sinais de fraude no pleito. A ideia de Feygin é usar o blockchain para realizar uma consulta junto à população.

O projeto não tem nenhuma força legal na Rússia e não deverá ter um impacto prático imediato para Putin, mas a ideia do opositor é chamar a atenção do público para a questão e incentivar o apoio aos grupos de oposição ao presidente russo. Ao mesmo tempo, o referendo busca dar voz à população do país.

O voto ocorrerá por meio do aplicativo Russia2024, que foi criado a partir de uma ferramenta que tem como base o blockchain Arbitrum. A ferramenta permite que usuários sejam autenticados mas não tenham suas identidades rastreáveis por agentes externos, garantindo o anonimato.

Em um comunicado sobre o referendo, Feygin explicou que "é fundamental que proporcionemos vias confiáveis ​​e à prova de vigilância para protestos e eleições. O Russia2024 e a sua tecnologia subjacente permitem isso".

O critério para a participação no referendo será a posse de um passaporte russo válido. As estimativas são de que 34,6 milhões de russos possuem passaportes atualmente. O aplicativo vai escanear os passaportes, mas os dados não serão armazenados ou divulgados posteriormente, segundo os organizadores da iniciativa.