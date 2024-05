Jim Simons, matemático fundador da Renaissance Technologies, morre aos 86 anos

O magnata e investidor Jim Simons, criador da Renaissance Technologies, morreu aos 86 anos. O anúncio foi feito pela Fundação Simons nesta sexta-feira, 10, em Nova York (EUA).

Simons foi fundador da Renaissance Technologies, um fundo de hedge pioneiro em operações quantitativas e que se transformou em uma das empresas de investimento mais rentáveis da história. Antes de fundar a Renaissance, Simons liderou o departamento de matemática da Stony Brook University, em Nova York.

O renomado matemático deixa uma esposa, três filhos, cinco netos e um bisneto.

“Jim foi um líder excepcional que realizou um trabalho transformador em matemática e desenvolveu uma empresa de investimentos líder mundial. Além disso, Jim criou uma organização que já teve um enorme impacto na matemática, nas ciências básicas e na nossa compreensão do autismo. A Simons Foundation, uma fundação perpétua, levará sua visão para a filantropia para o futuro", declarou afirmou David Spergel, presidente da Simons Foundation.

Trajetória no mundo das finanças

Graduado em matemática aos 20 anos, Jim Simons dedicou três décadas à pesquisa neste campo, com foco especial em geometria e topologia. Suas contribuições e pesquisas o consagraram como um "gênio da matemática" para muitos especialistas.

Em 1988, aos 50 anos, Simons fundou a Renaissance Technologies, um fundo hedge especializado em estratégias quantitativas. Por muitos anos, o empresário atuou como presidente honorário e membro do conselho da companhia. Durante o período em que comandou a empresa, ele também foi reconhecido pelo seu modelo de investimento, baseado em métodos quantitativos para operações de mercado.

Durante seu período na liderança, Simons expandiu a companhia, consolidando sua posição como um dos principais players do setor e alcançando consistentemente altos retornos.

Além de sua proeminência no mercado financeiro, Jim Simons deixou uma marca significativa como acadêmico e filantropo. Ele também ocupou a 68ª posição entre as pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 24,6 bilhões, segundo ranking de 2021 da revista Forbes.

Mesmo após sua aposentadoria, ele permanecia envolvido com a Renaissance, e seu legado continua inspirando muitos investidores.