Flamengo x Palestino: onde assistir, horário e escalações pela Copa Libertadores

O Flamengo e o Palestino se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 21h, Estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, no Chile. A partida é válida pela 4º rodada da Copa Libertadores e terá transmissão da ESPN e Star+.

O confronto pode se mostrar crucial para as aspirações do Rubro-Negro, que precisa garantir uma vitória sobre os chilenos para manter vivas suas chances de avançar em primeiro lugar no grupo.

Apesar de começar o jogo com desvantagem no placar, a equipe de Tite conseguiu igualar o marcador nos momentos finais, graças a um gol de Bruno Henrique. Agora, o foco se volta para a Libertadores, com o próximo desafio contra o Palestino.

Por outro lado, o Palestino recebe o Rubro-Negro após uma vitória por 3 a 1 sobre o Deportes Copiapo no Campeonato Chileno. Sob o comando de Pablo Sanchez, a equipe ocupa a terceira posição no Grupo E e almeja os três pontos para manter suas chances vivas na luta pela classificação às oitavas de final.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Palestino hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta terça-feira, 21h, entre Flamengo x Palestino terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Flamengo x Palestino hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Varela; Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, Gerson e De La Cruz; Bruno Henrique, Pedro e Luiz Araújo.

Técnico: Tite.

Provável escalação do Palestino

Rigamonti; Ariel Martínez, Cristian Suárez, Ceza e Zúñiga; Abrigo, Dávila, Carrasco, Benítez e Chamorro; Marabel.