Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, quinta-feira, 1; onde assistir e horários

Jogos decisivos do grupo E e F e definição dos classificados para as oitavas de final são os destaques da quinta-feira de Copa do Mundo.

No grupo E, todas as seleções têm chance de se classificar para a próxima fase. Espanha e Japão fazem o jogo entre o líder e o segundo colocado do grupo.

Com 4 pontos e saldo de gols confortável, a Espanha pode passar até com um empate. Na estreia, a equipe comandada por Luis Enrique venceu a Costa Rica por 7 a 0 e ficou no 1 a 1 com a Alemanha. O Japão precisa da vitória para não depender de nenhum resultado. Os japoneses fizeram história e venceram a Alemanha na primeira partida. Com chance de encaminhar a classificação e eliminar o gigante europeu, o Japão vacilou e perdeu para a Costa Rica.

No outro jogo do grupo, Alemanha e Costa Rica se encontram em um jogo que promete muita emoção. Em confronto direto, as duas seleções precisam vencer e torcer para a Espanha ganhar do Japão. Os alemães começaram a Copa com o pé esquerdo e quase foram eliminados de forma antecipada, mas o empate contra os espanhóis deram uma sobrevida para a seleção.

No grupo F, a Croácia entra em campo contra a Bélgica precisando da vitória para se classificar e ser primeira do grupo. Os croatas venceu o Canadá por 4 a 1 na última rodada e somam, nesse momento, 4 pontos. Já a Bélgica, na 3ª colocação, joga pressionada por uma vitória para se classificar. A equipe, que então era favorita no grupo, acabou perdendo para o Marrocos na última rodada e se complicou na classificação.

Na outra partida, o Marrocos encara o eliminado Canadá sonhando com a classificação. A seleção venceu a Bélgica por 2 a 0 na última rodada e somou quatro pontos no grupo. Já o Canadá, sem chances de classificação, entra em campo apenas para cumprir tabela.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa do mundo hoje

Jogos do grupo E da Copa do Mundo

16h - Japão x Espanha - SporTV e FIFA+

- SporTV e FIFA+ 16h - Costa Rica x Alemanha - TV Globo, SporTV 2, GloboPlay e FIFA+

Jogos do grupo F da Copa do Mundo

12h - Croácia x Bélgica - TV Globo, SporTV, FIFA+ e GloboPlay

- TV Globo, SporTV, FIFA+ e GloboPlay 12h - Canadá x Marrocos - SporTV 2 e FIFA+

Quais jogos da Copa do Mundo vão passar ao vivo na Globo hoje?

16h - Costa Rica x Alemanha - Grupo E

- Grupo E 12h - Croácia x Bélgica - Grupo F

Quais jogos da Copa do Mundo vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Nenhum jogo da Copa do Mundo será transmitido no canal do Casimiro hoje.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Croácia x Bélgica

O jogo desta quinta-feira às 12h entre Croácia x Bélgica terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, FIFA+ e GloboPlay e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Canadá x Marrocos

O jogo desta quinta-feira às 12h entre Canadá x Marrocos terá transmissão ao vivo na SporTV 2, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Japão x Espanha

O jogo desta quinta-feira às 16h entre Japão x Espanha terá transmissão ao vivo na SporTV 2, FIFA+, e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Costa Rica x Alemanha

O jogo desta quinta-feira às 16h entre Costa Rica x Alemanha terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV 2, FIFA+, GloboPlay e em tempo real na EXAME.

