Mbappé anuncia saída do PSG; veja o vídeo

Em sua conta pessoal do Instagram, o jogador Kylian Mbappé anunciou que está saindo o Paris Saint German (PSG), time no qual atuava desde 2017.

A temporada de 2024 será a última do jogador francês. Ele destacou que não renovará o contrato e a partida contra o Tolouse, neste domingo, 12, será a última pelo clube.

"Este é meu último ano no PSG. Não vou renovar o contrato. Terminarei minha aventura dentro de umas semanas. Meu último jogo pelo clube será no Parque dos Príncipes no domingo", disse ele, no vídeo. "É um misto de emoções, tive a chance de estar em um dos melhores times do mundo, que me permitiu chegar até aqui".

O atacante ainda não avisou para qual time está indo, mas vários tabloides franceses especializados em futebol apontam rumores de que Mbappé deve anunciar novo contrato com o Real Madrid em breve.

Na história do PSG

Pelo time francês, Mbappé foi dono de uma porção de recordes. A começar pelo preço de sua negociação: foram € 180 milhões para trazê-lo do Monaco ao PSG, o que o tornou o adolescente mais caro de todos os tempos para o clube e o segundo jogador mais caro de todos os tempos (atrás de Neymar).

Aos 18 anos e 11 meses, marcou seu 10º gol na Champions League, outro recorde, como o jogador mais novo a fazê-lo. Aos 19 anos, também quebrou o recorde de jogador mais jovem a marcar 4 gols em menos de 15 minutos na Ligue 1 nos últimos 45 anos.