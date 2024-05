Copa América: onde assistir ao vivo e horário da convocação da Seleção Brasileira

Nesta sexta-feira, 10, o técnico Dorival Júnior fará a convocação da Seleção Brasileira para a Copa América de 2024, que será sedidada nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho.

Há uma expecativa sobre os jogadores que serão escolhidos pelo técnico e a quantidade exata dos membros do elenco. Esta é a segunda convocação feita por Dorival, desde que assumiu a liderança da seleção brasileira.

A CBF já encaminhou uma pré-lista de 35 a 55 nomes à Conmebol, e a convocação final de 23 jogadores deverá ser definida até 12 de junho. Por isso, Dorival poderá levar mais atletas aos Estados Unidos antes de finalizar a lista definitiva.

Segundo a programação inicial da CBF, os jogadores que atuam no exterior devem chegar a Orlando, na Flórida, onde a Seleção se preparará para o torneio, em 30 de maio, enquanto os jogadores de clubes brasileiros chegarão em 3 de junho.

Como será a Copa América?

A Copa América contará com a participação de 16 equipes, sendo dez da América do Sul e seis da Concacaf (Confederação das Américas do Norte e Central).

O torneio será dividido em quatro grupos de quatro equipes cada, com confrontos dentro de cada chave. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão para as quartas de final. Os jogos serão eliminatórios até que o campeão seja determinado.

Onde assistir online à convovação da Seleção Brasileira?

O anúncio da convocação está agendado para as 12h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV no YouTube. Após revelar a lista, Dorival concederá uma entrevista coletiva aos jornalistas presentes.

Veja os jogos da Seleção Brasileira na 1º fase

21/06 - Brasil x Costa Rica, no SoFI Stadium, em Inglewood (região de Los Angeles)

28/06 - Brasil x Paraguai, no Allegiant Stadium, em Las Vegas

02/07 - Brasil x Colômbia, no Levi’s Stadium, em Santa Clara (região de San Francisco)

Confira os grupos da Copa América

Grupo A

Argentina

Peru

Chile

Canadá

Grupo B

México

Equador

Venezuela

Jamaica

Grupo C

Estados Unidos

Uruguai

Panamá

Bolívia

Grupo D