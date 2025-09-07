Alcaraz bate Sinner, conquista bi do US Open e volta a ser número 1 do mundo

Se o título em Nova York não fosse especial o suficiente, a conquista teve ainda um sabor extra. Com ela, Alcaraz desbancou o próprio Sinner e voltou à liderança do ranking mundial, posto que já ocupara em 2023 e que há mais de um ano estava nas mãos do italiano.

Há uma série de números que reforçam a excepcionalidade de Alcaraz, e vale a pena destacar ao menos dois deles. Ao conquistar o bicampeonato, o espanhol garantiu aos 22 anos seu sexto título de Slam — ele tem um par de troféus de Wimbledon e outro par de Roland Garros, e tentará completar último Slam da carreira no Australian Open, no início de 2026.

Igualmente impressionante é o recorte mais recente: Alcaraz chegou à final dos últimos oito torneios que disputou. Venceu este US Open, como já fizera nos Masters 1000 de Monte-Carlo, Roma e Cincinnati, no ATP 500 de Queen's e em Roland Garros. Perdeu apenas a decisão do 500 de Barcelona, para o dinamarquês Holger Rune e a de Wimbledon, para Sinner.

A decisão deste domingo teve as jogadas de plasticidade técnica e potência física que caracterizam a dupla, mas não pareceu tão equilibrada quando se poderia imaginar. Exceto pelo segundo set, quando Alcaraz perdeu intensidade e Sinner cresceu no jogo, o que se viu foi uma atuação dominante do espanhol, firme no saque, potente no fundo de quadra e incansável ao se defender.