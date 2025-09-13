Esporte

Bia Haddad estreia no WTA 500 de Seul contra sul-coreana Dayeon Back

Brasileira é cabeça de chave 6 e número 27 do ranking mundial

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 14h06.

Após a queda nas quartas de final do SP Open, a brasileira Bia Haddad está na chave do WTA 500 de Seul, que já começa na próxima segunda-feira. A número 1 do Brasil e 27 do mundo é a cabeça de chave 6 e atual campeã do torneio. Bia estreia contra a sul-coreana Dayeon Back.

Possíveis adversárias no torneio

Se vencer deve enfrentar uma tenista vinda do qualifying. A cabeça de chave mais próxima de Bia é a russa Ekaterina Alexandrova, número 11 do ranking e segunda favorita, que entra diretamente nas oitavas contra a francesa Lois Boisson ou a convidada local Yeonwoo Ku.

Iga Swiatek lidera a chave

A principal atração do torneio é Iga Swiatek, número 2 do mundo e atual campeã de Wimbledon. A polonesa espera pela vencedora entre a chinesa Lin Zhu e a romena Sorana Cirstea e tem nomes como Barbora Krejcikova e Emma Raducanu no quadrante.

Pontuação em disputa

O torneio em Seul vale 500 pontos para a campeã, 325 para a vice e 195 para as semifinalistas. Uma vitória na estreia vale 60 pontos, com 108 para quem chegar às quartas.

Bia Haddad foi eliminada do SP Open pela mexicana Renata Zarazua por 7/6 (5) e 6/3) nas quartas de final do torneio, nesta sexta-feira, no Parque Villa-Lobos.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)Esportes

Mais de Esporte

Jogos de hoje, sábado, 13 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

Indústria chinesa se prepara para pico de demanda da Copa do Mundo de 2026

São Paulo celebra sucesso da 3ª edição do São Paulo Corporate Games 2025

Mais na Exame

Mundo

Carne bovina pode repetir alta dos ovos e pressionar inflação nos EUA

Brasil

STF valida fim automático do auxílio-doença em até 120 dias sem nova perícia

Inteligência Artificial

Se todo investidor sabe que precisa diversificar, por que o Vale do Silício aposta na mesma IA?

Negócios

O executivo que trocou a estabilidade por uma empresa pequena — e fez ela crescer 2.233%