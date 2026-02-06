Liga Saudita reage a CR7 e diz que clubes têm autonomia acima do astro

O futuro de Cristiano Ronaldo no futebol saudita pode mudar ao fim da temporada.

Após o atleta se recusar em participar de jogos da Liga Profissional Saudita e a especulação no início desta semana sobre o atleta deixar o time árabe Al-Nassr em junho, a organização respondeu a altura.

Em comunicado enviado a diversos veículos de imprensa e divulgado pelo jornal Marca, da Espanha, a liga fez um alerta direto ao principal astro do país e afirmou que nenhuma decisão esportiva está acima da autonomia dos clubes, nem mesmo as vontades de seu jogador mais midiático.

Confira o comunicado da Liga Saudita na íntegra

Cristiano tem se dedicado integralmente ao Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel fundamental no crescimento e nas ambições do clube. Como qualquer jogador de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, toma decisões que vão contra os interesses do seu próprio clube.

As contratações recentes demonstram claramente essa independência. Um clube se fortaleceu de uma maneira específica. Outro optou por uma abordagem diferente. Essas foram decisões dos clubes, tomadas dentro dos parâmetros financeiros aprovados.

A competitividade da liga fala por si só. Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está totalmente em aberto. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando conforme o planejado.

O foco continua sendo o futebol, dentro de campo, onde deve estar, e em manter uma competição credível e competitiva para jogadores e torcedores.

Insatisfação com a gestão saudita

Nos bastidores, a última janela de transferências ampliou a insatisfação do camisa 7. Karim Benzema deixou o Al-Ittihad e se transferiu para o Al-Hilal, enquanto o Al-Ittihad anunciou Georges Ilenikhena, do Monaco, como substituto. O Al-Nassr, por sua vez, contratou apenas o meio-campista iraquiano Abdulkareem, vindo do Al-Zawraa.

Capitão da equipe, Cristiano Ronaldo avalia que o PIF estaria dificultando reforços para impedir a conquista do título nacional. Mesmo assim, o Al-Nassr segue na disputa e está a um ponto do Al-Hilal, líder do campeonato saudita.

O atacante também considera que teve papel central na valorização e na projeção internacional do futebol local. Além disso, atua como embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será disputada na Arábia Saudita.

Para onde Cristiano Ronaldo poderá ir?

O contrato do jogador prevê uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Entre os destinos considerados estão a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, e um possível retorno ao futebol europeu aos 41 anos.

O descontentamento está ligado ao papel do Fundo Público da Arábia Saudita (PIF), que detém participação majoritária nos quatro principais clubes do país desde 2023. Cristiano Ronaldo entende que o Al-Nassr tem recebido tratamento diferente em relação aos rivais diretos.