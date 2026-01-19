Jogos de hoje, segunda-feira, 19 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A segunda-feira, 19, começa com forte presença de jogos internacionais pelos campeonatos Italiano, Inglês, Espanhol, Português e Turco, com destaque para o confronto entre Lazio x Como, além de Brighton x Bournemouth pela Premier League.
No Brasil, os holofotes estão voltados para as quartas de final da Copinha, com os duelos entre Palmeiras x Ibrachina e São Paulo x Botafogo, que valem vaga na semifinal da competição de base mais tradicional do país.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Turco
- 14h - Besiktas x Kayserispor - Disney+
Campeonato Italiano
- 14h30 - Cremonese x Hellas Verona - Disney+
- 16h45 - Lazio x Como - Xsports e Disney+
Campeonato Inglês
- 17h - Brighton x Bournemouth - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h - Elche x Sevilla - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Português
- 17h15 - Estrela da Amadora x Estoril - Disney+
Copinha - Quartas de final
- 18h30 - Palmeiras x Ibrachina - CazéTV (YouTube)
- 21h - São Paulo x Botafogo - Xsports
Campeonato Catarinense
- 19h30 - Criciúma x Concórdia - SportyNet (YouTube)
Série Rio de La Plata
- 21h - Universidad de Concepción x Racing-URU - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo na Copinha hoje?
O jogo São Paulo x Botafogo pelas quartas de final da Copinha terá transmissão ao vivo na Xsports, às 21h.
Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo hoje pela Copinha?
A partida entre Palmeiras x Ibrachina será transmitida ao vivo pela CazéTV, no YouTube, às 18h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 19.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 19.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 19.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 19.
