Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 19 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 06h00.

Última atualização em 19 de janeiro de 2026 às 13h53.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A segunda-feira, 19, começa com forte presença de jogos internacionais pelos campeonatos Italiano, Inglês, Espanhol, Português e Turco, com destaque para o confronto entre Lazio x Como, além de Brighton x Bournemouth pela Premier League.

No Brasil, os holofotes estão voltados para as quartas de final da Copinha, com os duelos entre Palmeiras x Ibrachina e São Paulo x Botafogo, que valem vaga na semifinal da competição de base mais tradicional do país.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Turco

  • 14h - Besiktas x Kayserispor - Disney+

Campeonato Italiano

  • 14h30 - Cremonese x Hellas Verona - Disney+
  • 16h45 - Lazio x Como - Xsports e Disney+

Campeonato Inglês

  • 17h - Brighton x Bournemouth - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 17h - Elche x Sevilla - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

  • 17h15 - Estrela da Amadora x Estoril - Disney+

Copinha - Quartas de final

  • 18h30 - Palmeiras x Ibrachina - CazéTV (YouTube)
  • 21h - São Paulo x Botafogo - Xsports

Campeonato Catarinense

  • 19h30 - Criciúma x Concórdia - SportyNet (YouTube)

Série Rio de La Plata

  • 21h - Universidad de Concepción x Racing-URU - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo na Copinha hoje?

O jogo São Paulo x Botafogo pelas quartas de final da Copinha terá transmissão ao vivo na Xsports, às 21h.

Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo hoje pela Copinha?

A partida entre Palmeiras x Ibrachina será transmitida ao vivo pela CazéTV, no YouTube, às 18h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 19.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 19.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 19.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 19.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 17h - Brighton x Bournemouth - Campeonato Inglês

ESPN 4

  • 17h - Elche x Sevilla - Campeonato Espanhol

Xsports

  • 16h45 - Lazio x Como - Campeonato Italiano
  • 21h - São Paulo x Botafogo - Copinha

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 14h - Besiktas x Kayserispor - Campeonato Turco
  • 14h30 - Cremonese x Hellas Verona - Campeonato Italiano
  • 16h45 - Lazio x Como - Campeonato Italiano
  • 17h - Brighton x Bournemouth - Campeonato Inglês
  • 17h - Elche x Sevilla - Campeonato Espanhol
  • 17h15 - Estrela da Amadora x Estoril - Campeonato Português
  • 21h - Universidad de Concepción x Racing-URU - Série Rio de La Plata

CazéTV (YouTube)

  • 18h30 - Palmeiras x Ibrachina - Copinha

SportyNet (YouTube)

  • 19h30 - Criciúma x Concórdia - Campeonato Catarinense
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Ajax anuncia filho de lenda do futebol como diretor técnico

João Fonseca no Australian Open: onde assistir e horário

Como um time da Copinha chamou a atenção de um jornal espanhol

Atlético-MG x Tombense: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

Mais na Exame

Pop

BBB 26 bate recorde de audiência com desistência de Pedro

Carreira

Pizzas congeladas salvaram o negócio dela — e renderam um contrato de US$ 20 milhões

Casual

O luxo atrás das câmeras: por que grandes grifes estão produzindo filmes

Mercados

Mudança de gestão anima mercado e leva Totvs às maiores altas do Ibovespa