1º gol dos EUA na Copa do Catar é marcado por filho de presidente da Libéria; conheça

O atacante Timothy Weah marcou o primeiro gol dos Estados Unidos na Copa do Mundo 2022 nesta segunda-feira, 21, na partida contra o País de Gales.

Weah joga no Lille, na França, e nasceu em Nova York em 2000. O atleta de 22 anos já passou pela categorias de base e pelo time B do PSG. Está é a primeira Copa do Mundo do jogador.

O gol de Timothy foi histórico. Ele é o primeiro jogador filho de um atleta eleito melhor do mundo a jogar uma Copa do Mundo. O seu pai, George Weah, é liberiano e venceu o prêmio de melhor do mundo em 1995.

George jogou no Milan, PSG, Chelsea, Manchester City, Olympique de Marselha e se aposentou no Al-Jazira em 2002. Após a aposentadoria, o ex-jogador entrou na vida política na Libéria e hoje é o atual presidente do país africano.

