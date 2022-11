Jogos da Copa do Mundo hoje, segunda-feira, 21 onde assistir ao vivo e horários

Após a partida de abertura entre Catar e Equador, a Copa do Mundo começa sua maratona de vários jogos por dia. Nesta segunda-feira, 21, três jogos marcam acontecem nos estádios do Catar.

A Inglaterra, seleção com o elenco mais valioso da competição, encara o Irã na primeira partida do Grupo B. A grande esperança dos ingleses é o atacante Harry Kane, que foi artilheiro da última Copa do Mundo. Sem tanta tradição no futebol, o Irã fez uma boa campanha nas eliminatórias e vem de dois amistosos sem derrotas, uma vitória contra o Uruguai e um empate contra Senegal.

Fechando a primeira rodada do grupo A, Senegal e Holanda se enfrentam no que seria o embate de quem ficará em primeiro lugar do grupo. A atual campeã da Copa das Nações Africanas começa a competição fragilizada após ver o craque do time, Sadio Mané, ser cortado por lesão. Já a Holanda, quer os três pontos para se classificar para a próxima fase sem sustos.

O último jogo do dia será entre Estados Unidos e País de Gales. A atração da partida será a volta dos galeses ao Mundial após 64 anos. Comandada pelo craque Gareth Bale, a seleção europeia quer vencer para avançar de fase em um grupo difícil. Os americanos chegam na Copa do Mundo com diversos jogadores jogando em grandes times europeus. Christian Pulisic, meia-atacante do Chelsea, é a grande esperança da seleção dos Estados Unidos.

Veja horários e onde assistir aos jogos da Copa hoje

Jogos do grupo A

13h - Senegal x Holanda - TV Globo, Globoplay, SporTV e CazéTV

Jogos do grupo B

10h - Inglaterra x Irã - TV Globo, Globoplay e SporTV

- 16h - Estados Unidos x País de Gales - TV Globo, Globoplay e SporTV

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo na Globo hoje?

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

13h - Senegal x Holanda - Grupo A

Que horas começa e onde assistir ao vivo Inglaterra x Irã

O jogo desta segunda-feira às 10h entre Inglaterra x Irã terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Senegal x Holanda

O jogo desta segunda-feira às 13h entre Senegal x Holanda terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, CazéTV e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Estados Unidos x País de Gales

O jogo desta segunda-feira às 16h entre Estados Unidos x País de Gales terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV e em tempo real na EXAME.

LEIA TAMBÉM: