Transformação ambiental pode adicionar US$ 20 tri por ano ao PIB global, diz ONU

Investir na saúde do planeta pode gerar trilhões de dólares adicionais ao PIB global, evitar milhões de mortes e tirar populações do mapa da pobreza e da fome.

É o que revela a sétima edição do maior panorama ambiental mundial da PNUMA, lançado durante a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Nairóbi e fruto do trabalho de 287 cientistas em 82 países.

O relatório projeta benefícios macroeconômicos a partir de 2050, que poderiam chegar a US$ 20 trilhões por ano até 2070 e continuar crescendo até US$ 100 trilhões anuais.

Para isso, dois tipos de transformação ambiental são colocadas na mesa: a primeira enfatiza mudanças comportamentais para reduzir o consumo material e um modelo econômico não linear e a segunda se baseia em um mundo dependente principalmente do desenvolvimento tecnológico e de ganhos de eficiência.

Para atingir emissões líquidas zero até 2050 e garantir financiamento adequado para a conservação e restauração da biodiversidade, é necessário um investimento anual de cerca de US$ 8 trilhões. No entanto, o custo da inação é muito mais alto.