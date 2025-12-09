ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Transformação ambiental pode adicionar US$ 20 tri por ano ao PIB global, diz ONU

Relatório aponta que mudanças em energia, alimentos, materiais, economia e meio ambiente podem reverter degradação e evitar 9 milhões de mortes anuais

Relatório projeta benefícios macroeconômicos a partir de 2050 e que devem continuar crescendo até US$ 100 trilhões anuais. (Freepik)

Relatório projeta benefícios macroeconômicos a partir de 2050 e que devem continuar crescendo até US$ 100 trilhões anuais. (Freepik)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06h01.

Investir na saúde do planeta pode gerar trilhões de dólares adicionais ao PIB global, evitar milhões de mortes e tirar populações do mapa da pobreza e da fome.

É o que revela a sétima edição do maior panorama ambiental mundial da PNUMA, lançado durante a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Nairóbi e fruto do trabalho de 287 cientistas em 82 países.

O relatório projeta benefícios macroeconômicos a partir de 2050, que poderiam chegar a US$ 20 trilhões por ano até 2070 e continuar crescendo até US$ 100 trilhões anuais.

Para isso, dois tipos de transformação ambiental são colocadas na mesa: a primeira enfatiza mudanças comportamentais para reduzir o consumo material e um modelo econômico não linear e a segunda se baseia em um mundo dependente principalmente do desenvolvimento tecnológico e de ganhos de eficiência.

Para atingir emissões líquidas zero até 2050 e garantir financiamento adequado para a conservação e restauração da biodiversidade, é necessário um investimento anual de cerca de US$ 8 trilhões. No entanto, o custo da inação é muito mais alto.

"O panorama representa uma escolha simples para a humanidade: continuar no caminho para um futuro devastado pelas mudanças climáticas, natureza em declínio, terras degradadas e ar poluído, ou mudar de direção para garantir um planeta saudável e economias resilientes. Não se trata de escolha alguma, na verdade", disse Inger Andersen, diretora-executiva do PNUMA.

O custo da inação

Por outro lado, os dados revelam o custo dos modelos de desenvolvimento atuais. Nove milhões de mortes são atribuíveis anualmente a alguma forma de poluição.

O prejuízo econômico dos danos à saúde causados apenas pela poluição do ar foi de cerca de US$ 8,1 trilhões em 2019, ou 6,1% do PIB global.

As emissões de gases de efeito estufa aumentaram 1,5% ao ano desde 1990, atingindo um novo pico em 2024. Já a conta dos eventos climáticos extremos dos últimos 20 anos é estimada em US$ 143 bilhões por ano.

Outro destaque alarmante é que 20% e 40% da área terrestre mundial se encontra degradada, afetando mais de três bilhões de pessoas, enquanto um milhão das cerca de oito milhões de espécies estão ameaçadas de extinção.

Sem ação, o aumento da temperatura média global provavelmente excederá os 1,5°C limites do Acordo de Paris no início da década de 2030, excederá 2,0°C na década de 2040 e continuará subindo.

Nesse caminho, a crise climática reduziria 4% do PIB global anual até 2050 e 20% até o final do século.

Os cinco setores-chave da transformação

O relatório também identifica cinco áreas principais que precisam de transformação radical:

Economia e finanças: ir além do PIB para métricas abrangentes e inclusivas de riqueza; precificar externalidades positivas e negativas para avaliar corretamente os bens; e eliminar gradualmente e redirecionar subsídios, impostos e incentivos que resultam em impactos negativos sobre a natureza.

Materiais e resíduos: implementar o design circular de produtos, a transparência e a rastreabilidade de componentes e materiais; transferir investimentos para modelos de negócios circulares e regenerativos; e mudar os padrões de consumo para a circularidade por meio de uma mudança de comportamento.

Energia: descarbonizar a matriz energética; aumentar a eficiência energética; promover a sustentabilidade social e ambiental nas cadeias de valor de minerais críticos; e enfrentar os desafios de acesso à energia e de pobreza energética.

Sistemas alimentares: mudar para dietas saudáveis e sustentáveis; aumentar a circularidade e a eficiência da produção; e reduzir a perda e o desperdício de alimentos.

Meio ambiente: acelerar a conservação e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas; apoiar a adaptação e resiliência climática, apoiando-se em soluções baseadas na natureza; e implementar estratégias de mitigação climática.

O relatório convoca governos, organizações não governamentais e multilaterais, o setor privado, a sociedade civil, a academia e outros atores a reconhecerem a urgência das crises ambientais globais e colaborarem na concepção da implementação de políticas, estratégias e ações integradas.

Além disso, enfatiza a necessidade de considerar diversas formas de conhecimento, especialmente o indígena e o local, visando transições justas. 

"Apelo a todas as nações para que aproveitem os avanços já conquistados, invistam na saúde do planeta e conduzam suas economias rumo a um futuro próspero e sustentável", concluiu a diretora-executiva do PNUMA.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia

    10/10 Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeClimaMudanças climáticasSetor de saúde

Mais de ESG

Conheça a competitividade das principais tecnologias de armazenamento de energia

Brasil lança plano com 234 ações para proteger biodiversidade até 2030

Amazônia concentra mais da metade do carbono orgânico armazenado no solo brasileiro

Moda e clima: o setor que dita tendências precisa decidir se quer liderar

Mais na Exame

Negócios

De uma lojinha de bairro em SC ao comando de uma holding de R$ 520 milhões

Brasil

Opinião: Quando a violência vem da falta do básico

Economia

BC inicia reunião que deve manter Selic em 15% e sinalizar ciclo de cortes

Mercados

Emprego nos EUA e indústria no Brasil: o que move os mercados nesta terça-feira