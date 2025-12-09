Cidade em SP vence o 'Oscar' do Turismo com avistamento sustentável de baleias

O município de São Sebastião (SP) conquistou o Prêmio Nacional do Turismo 2025, conhecido como o "Oscar do Turismo brasileiro". O programa de avistamento responsável de baleias e outros cetáceos garantiu o primeiro lugar na categoria Valorização do Patrimônio Natural no Turismo, em uma disputa que reuniu 379 projetos de todas as regiões do país.

"Pensar o turismo sustentável em São Sebastião é essencial porque nossa principal riqueza está na natureza, especialmente no ambiente marinho", destaca o secretário de Turismo, Leandro Pereira da Silva.

É a segunda premiação relacionada ao turismo sustentável que a cidade recebe em pouco tempo: no final de novembro, São Sebastião recebeu o Prêmio AMVALE de Gestão Responsável 2025, na categoria ODS 14 – Vida na Água.

Turismo sustentável em SP

O secretário explica que a prefeitura atua por meio de uma governança colaborativa, reunindo o poder público, instituições científicas, órgãos ambientais, setor náutico e comunidade local. O programa de avistamento responsável é desenvolvido em parceria com o Instituto Baleia Jubarte, Projeto Baleia à Vista, Instituto Argonauta, ICMBio e Marinha do Brasil.

Foram realizadas 150 capacitações gratuitas ao longo de 2025 para profissionais e operadores náuticos, que garantem o Selo Avistamento Responsável aos que trabalham com boas práticas, respeitando a distância e o espaço dos animais. Além das capacitações e oficinas, o programa inclui campanhas educativas, instalação de placas e totens, distribuição de folhetos e ações diretas no mar, processo que capacita também os banhistas e turistas da cidade.

"Esse modelo integrado é que garante a efetividade das políticas de turismo sustentável no município", explica o secretário.

Impacto econômico

Hoje o avistamento de baleias é um dos principais diferenciais do turismo de São Sebastião, especialmente no período entre maio e agosto, quando as jubartes migram para a costa. Em 2025, cerca de 15 mil pessoas participaram desses passeios, gerando um impacto econômico superior a R$ 4 milhões, segundo dados do Observatório Municipal de Turismo.

O avistamento de cetáceos também registrou números expressivos: somente em 2025 foram 811 baleias avistadas (dados conferidos até 24 de novembro), número superior aos registrados nos dois anos anteriores: 782 em 2023 e 561 em 2024.

"Realizar essa atividade de forma sustentável é fundamental para garantir o bem-estar animal, a preservação das espécies e a continuidade desse atrativo a longo prazo", afirma Leandro Pereira.

Protagonismo local

O secretário aponta que o principal desafio é manter um processo permanente de conscientização, capacitação e alinhamento de práticas, já que se trata de uma mudança cultural contínua. No entanto, quando os moradores, operadores, pescadores, marinheiros e guias participam dos programas de capacitação, eles se tornam parte do turismo sustentável.

"Isso gera pertencimento, profissionalização, aumento de renda e fortalecimento da identidade local. O resultado é um turismo mais equilibrado, mais justo e mais duradouro para toda a cidade", conclui Leandro Pereira da Silva.

O prêmio é promovido pelo Ministério do Turismo em parceria com o Conselho Nacional de Turismo e tem como objetivo reconhecer pessoas e iniciativas que contribuem para a economia, fortalecem a inclusão social e protegem o meio ambiente. Na edição deste ano, foram 379 projetos inscritos de todas as regiões do país.