Lote sem escritura foi deixado de herança para apenas um dos filhos. E agora?

Especialista em Direito Imobiliário
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 08h00.
Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário: A situação requer a regularização do imóvel por meio de inventário e, posteriormente, a definição da propriedade formal para que o desmembramento possa ocorrer legalmente.
O primeiro passo indispensável é abrir o inventário dos bens deixados pela mãe, incluindo os direitos possessórios sobre esse lote. Mesmo sem a escritura definitiva, os direitos sobre o imóvel são partilháveis.
No inventário, será formalizada a divisão dos direitos sobre o lote entre os herdeiros, levando em conta a parte já doada em vida a um deles. Ao final será expedido um documento que se chama Formal de Partilha. É nesse documento que ficará definida a fração ideal de cada um.
Com o Formal de Partilha registrado, cada herdeiro poderá iniciar o processo para ter sua área desmembrada e com matrícula própria, facilitando a venda ou uso individual.
