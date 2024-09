Coreia do Sul já vende mais carrinhos para cães do que para bebês

Países em todo o mundo estão enfrentando declínios em suas populações. Como o periódico de saúde The Lancet previu, 97% deles acabarão tendo taxas de fertilidade muito baixas para sustentar seu tamanho. Essas preocupações são especialmente pronunciadas na Coreia do Sul, onde a taxa de fertilidade caiu para a mais baixa do mundo, 0,72, em 2023. A taxa está bem abaixo do número de 2,1 necessário para manter uma população estável, segundo reportagem da Fortune.

E embora os bebês possam ser escassos, os cães são abundantes. As famílias com animais de estimação aumentaram de 3,5 milhões para 6 milhões de 2012 a 2023, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, Alimentos e Assuntos Rurais da Coreia, conforme relatado pela primeira vez pelo Korea Times.

Em 2023, as vendas de carrinhos para cães ultrapassaram as vendas de carrinhos para bebês, relata o Wall Street Journal, citando dados da plataforma de comércio eletrônico coreana Gmarket. Parece que a tendência continuará em 2024 também. Houve uma reviravolta desde que o site conduziu o estudo em 2021, quando carrinhos de bebê estavam em 67% e carrinhos de cachorro em 33%, segundo o Korea Times.

Reação dos políticos

"O que me preocupa é que os jovens não se amem", disse o ministro do Trabalho da Coreia do Sul, Kim Moon-soo, em 2023."Em vez disso, eles amam seus cães e os carregam por aí. Eles não se casam e não têm filhos." Dadas as ramificações econômicas de longo prazo de uma população envelhecida e em declínio, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, também sem filhos e dono de cães, declarou o fenômeno uma "emergência nacional demográfica".

"A greve de parto é a vingança das mulheres contra uma sociedade que coloca fardos impossíveis sobre nós e não nos respeita", disse Jiny Kim, uma funcionária de escritório na casa dos trinta anos, ao New York Times. De fato, há questões sociais maiores em jogo para as quais os políticos aparentemente fazem vista grossa.

Baixas taxas de natalidade se tornaram um ponto de discussão conservador, não apenas na Coreia do Sul. Os Estados Unidos também enfrentam uma taxa de natalidade em declínio constante, na qual Elon Musk se interessou junto com o candidato republicano à vice-presidência JD Vance. Vance menosprezou a vice-presidente Kamala Harris e os democratas, chamando-os de "senhoras-gatos sem filhos".

Especialistas diagnosticaram o problema como consequência do custo exorbitante de criar filhos, mercados de trabalho desafiadores e o sexismo enraizado nesses ambientes que levam à queda da natalidade.

Enquanto isso, os animais de estimação simplesmente custam menos do que crianças, especialmente em países como os EUA e a Coreia do Sul, onde o preço da educação privada ou superior é exorbitante. A indústria de animais de estimação, portanto, cresce à medida que os jovens adultos são impedidos de sustentar uma família.

A ex-ministra da igualdade de gênero da Coreia do Sul, Chung Hyun-back, apontou a “cultura patriarcal” do país como um dos maiores obstáculos para sua meta de aumentar a taxa de fertilidade. Ela explicou ao New York Times que ela também não tem filhos para poder se concentrar em sua carreira.