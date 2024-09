17 restaurantes pet friendly em São Paulo

São Paulo é um destino ideal para quem busca boa gastronomia e quer aproveitar a companhia de seus pets. A cidade conta com uma ampla oferta de restaurantes pet friendly, que acolhem os animais com áreas externas e ambientes agradáveis. Estabelecimentos como o Nouzin Café, com sua charmosa varanda arborizada, e o BEC Bar, que oferece um espaço verde e arejado, são ótimos exemplos de locais que proporcionam essa experiência. Outros destaques incluem o Gaarden Bar, que combina boa cerveja e espaço aberto para pets, e o Gomo Bar, que oferece um cardápio democrático nas unidades Pinheiros e Paulista. Confira.

Nouzin Café

A casa especialista em brunch oferece uma variedade de pratos tradicionais de café da manhã de segunda a domingo. Para saborear uma boa refeição na companhia do seu pet, vale aproveitar a charmosa varanda arborizada na entrada da casa.

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204 – Pinheiros, São Paulo – Fone: (11) 3816-0210 ou Whatsapp (11) 97504-2201 | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 8h às 19h

BEC Bar

Localizado em Pinheiros, o bar essencialmente brasileiro oferece as melhores cervejas, churrasco, burgers e petiscos de boteco. A casa ainda conta com um ambiente amplo, verde e arejado ideal para uma visita com os pets.

Serviço: Rua Padre Garcia Velho, 72 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 95660-2065 Horário de funcionamento: quarta a sexta das 18h à 01h, sábado das 12h à 01h, domingo das 12h às 19h

Gaarden Bar

O bar dedicado a boas cervejas tem endereço no Largo da Batata e cardápio assinado pelo chef Enrique Paredes. A casa é um ótimo lugar para reunir os amigos e pets. Para a alegria dos animais de estimação, o bar conta com um ambiente aberto e com muita iluminação natural.

Serviço: Rua Fernão Dias, 672 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 91744-2138 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 15h e das 17h às 00h, sexta das 12h às 15h e das 17h à 01h, sábado das 12h à 01h e domingo das 12h às 19h

Gomo Bar

A casa oferece um cardápio democrático com diversas opções para qualquer hora do dia. E para se sentir ainda mais em casa nas unidades Pinheiros e Paulista, é possível aproveitar ótimos pratos na companhia dos pets.

Serviço: Paulista: Rua Maestro Cardim, 1218 – Bela Vista, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda a terça das 8h30 às 17h, quarta a sexta das 8h30 à 00h, sábado das 12h à 00h, domingo das 12h à 00h. Pinheiros: Rua Sumidouro, 138 - Pinheiros | Horário de funcionamento: segunda e terça das 12h às 16h, quarta e quinta das 12h às 23h, sexta das 12h à 00h, sábado das 12h à 1h, domingo das 12h as 20h

Piccini Cucina

O restaurante italiano comandado pelo chef Ney Alves traz em seus pratos o equilíbrio entre tradição e sofisticação. A casa é ideal para aqueles que não abrem mão de uma boa culinária italiana e buscam por lugares pet friendly. Para aproveitar a companhia dos pets, os donos podem ficar à vontade na área externa.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista - São Paulo – Tel (11) 96481-7877 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h e das 19h às 23h, terça a quinta das 12h às 15h e das 19h à 00h, sábado das 12h às 17h e das 19h às 00h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h

Tuy Cocina

O badalado restaurante de gastronomia ibérica tem menu dedicado às entradas e petiscos espanhóis, além de contar com ótimas opções de pratos com frutos do mar. A casa também conta com ambiente pet friendly na varanda externa para receber os clientes com seus animais de estimação.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1156 – Jardins, São Paulo | Telefone: (11) 91641-1309 ou (11) 3167-7774 | Horário de funcionamento: domingo e segunda, das 12h às 22h, terça a sábado, das 12h às 24h

Amazo Peruano

Um dos restaurantes mais arborizados da cidade é basicamente um oásis no meio do centro da cidade. Da cozinha saem pratos tradicionais e fusion peruanas feitas pelo chef peruano Enrique Paredes. O amplo espaço é um convite para um passeio de fim de semana, seja com amigos ou com os pets.

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 15h30 e domingo das 12h às 18h. Jantar de quarta a sexta das 19h às 22h

St. Chico

O café da manhã também pode ser um excelente momento para levar o pet para um passeio. A unidade da padaria que fica no bairro de Higienópolis– que tem além de excelentes pães tem um mini empório repleto de produtos curados de pequenos produtores – e serve café da manhã completo, sanduíches no seu agradável deque, enquanto os pets descansam da caminhada.

Serviço: Avenida Higienópolis, 467 – Higienópolis, São Paulo – Fone: (11) 95324-5589 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h e domingo das 7h às 18h

Nonna Rosa

Nos Jardins, o italianíssimo Nonna Rosa recebe os pets na área da varanda. Arejada, a área deixa para os pets água e petisquinhos. Já os donos podem desfrutar das massas muito bem feitas produzidas ali, além de drinques refrescantes.

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h

Belô Café

O restaurante recém inaugurado nos Jardins, traz as raízes mineiras da chef Andreza Luisa com um toque de modernidade e delicadeza. A casa funciona todos os dias e é possível encontrar sugestões para todas as ocasiões, do brunch ao jantar. A casa é pet friendly e os pets podem aproveitar o espaço do primeiro andar. Em dias menos movimentados, também é permitido usufruir do andar superior do restaurante.

Serviço: Rua Padre João Manoel, 881 - Jardins, São Paulo – Fone: (11) 95321-2347 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 09h às 17h45 e das 19h às 00h, domingo das 09h às 20h

Braca Bar

Descendente do Bracarense do Rio, a casa paulistana traz em seu DNA os sabores dignos da botecagem e chopes geladíssimos. Para quem gosta de aproveitar um sábado ensolarado com o pet, a casa permite a entrada de animais em suas dependências.

Serviço: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 908- Itaim Bibi, São Paulo - Fone: (11) 3045-7913 | Horário de funcionamento: segunda-feira das 11h45 às 15h, de terça-feira ao sábado das 11h45 às 23h, e domingos e feriados das 11h45 às 19h

Esquina do Souza

O Esquina do Souza oferece petiscos clássicos no menu, chopes gelados e caipirinhas caprichadas. Para os que não abrem mão de uma boa experiência gastronômica acompanhada dos pets, os tutores podem ser acompanhados dos pets na área externa do restaurante.

Serviço: Vila Leopoldina: Rua Carneiro da Silva, 185 |Fone: (11) 3641-4759| de Terça à Sexta-feira das 17h às 23h30; sábado das 12h às 23h30 e domingos e feriados das 12h às 18h. Pompeia: Rua Coronel Melo de Oliveira, 1066| Telefone: (11) 2538-1861| Funcionamento: de Terça à Sexta-feira das 17h às 23h30; sábado das 12h às 23h30 e domingos e feriados das 12h às 18h.

La Braciera

Famosa pelas pizzas feitas no estilo napolitano, a pizzaria tem cardápio elaborado com a consultoria do chef italiano Pasquale Cozzolino. Na unidade do Morumbi, o ambiente é amplo e arejado, perfeito para uma visita com os pets.

Serviço: Rua José Jannarelli, 437 - Morumbi, São Paulo | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 18h às 23h e sexta e sábado das 18h às 00h

ICI Brasserie

Com menu recheado de opções clássicas da culinária francesa e também releituras de pratos brasileiros, as unidades do Jardins, Alphaville e Shopping Villa Lobos, permitem a entrada de animais. Nos Jardins e Alphaville, os clientes podem ser acomodados nas mesas próximas à porta, e no Villa Lobos, os pets podem aproveitar a área externa do restaurante.

Serviço: 2 unidades + Rua Bela Cintra, 2203 - Jardins | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 18h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 22h

Bar Original

Inaugurado há quase três décadas, o Original inspirou toda uma geração de bares. Isso se deve em parte ao chope, que acumula prêmios em publicações especializadas, e também a pratos bem executados. Na área externa e no parklet, é possível aproveitar um delicioso fim de semana ensolarado ao lado dos pets.

Serviço: R. Graúna, 137- Moema, São Paulo – Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda à quarta das 17h às 00h, quinta das 17h às 01h, sexta das 12h às 02h, sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h

Lanchonete da Cidade

Inaugurada há 20 anos, a Lanchonete da Cidade é referência quando se fala em hambúrguer na capital paulista. Das cinco unidades, quatro delas são pet friendly, no Jardins, Moema, Shopping Higienópolis e Shopping Cidade Jardim, os pets são bem-vindos para aproveitar a área externa do restaurante.

Serviço: 3 unidades + Alameda Tietê, 110 - Jardim Paulista | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 00h e sexta e sábado das 12h à 1h

Feliciana Pães

A padaria artesanal, localizada dentro do Mercado de Pinheiros, tem ambiente externo amplo e arejado, perfeito para uma visita com os pets. Com muito verde e plantas decorativas, é um excelente local para um bom café da manhã tranquilo no fim de semana.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 99534-2473 | Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 18h. Brunch, sábado das 09h30 às 18h