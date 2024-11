Uma empresa pode ser sustentável e lucrativa ao mesmo tempo? A resposta é sim, e este novo Ranking da Revista TIME veio para quebrar esta ideia às vezes equivocada de executivos. Para além das métricas ambientais, sociais e de governança (ESG), a lista com 500 companhias de todo mundo divulgada nesta quarta-feira (27) também considerou o desempenho financeiro -- e sustenta que "nenhuma economia prospera em um ambiente não saudável".

Em primeiro e segundo lugar, estão duas gigantes de energia renovável: a espanhola Solaria Energía y Medio Ambiente e a Grenergy Renovables, ambas líderes em geração solar fotovoltaica. Ao todo, 44 brasileiras foram reconhecidas e três estão entre as TOP10: Odontoprev (6º), de planos de saúde, AES Brasil (7º), de energia, e a varejista Arezzo&Co (9º).

Segundo a TIME, metade das premiadas não estão em outras de suas listas recentes, como o de melhores empresas e das mais sustentáveis do mundo. É o caso de gigantes techs como a Apple, Amazon e Microsoft, pois não teriam crescido o suficiente ou registrado um impacto ambiental considerável no período de análise.

Desta vez, apenas 117 das 500 listadas e 7 das 20 principais estão sediadas nos EUA. Além disso, empresas de médio porte com receita anual entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões representam cerca de 70% da lista. Mas isto não exclui as maiores: Mastercard (10º), Visa (12º), BMW Group (253º) e Coca-Cola (325º) também aparecem.

John Sterman, professor da Sloan School of Management do MIT, disse no comunicado que há uma crença generalizada de que nem sempre é possível agregar valor às práticas verdes. "As pessoas estão profundamente presas a uma mentalidade de trade-off: crescimento versus verde, empregos versus meio ambiente. Essas são falsas dicotomias", destaca.

Tensie Whelan, professor da NYU Stern School for Business, também complementou que cada vez mais líderes estão incorporando a sustentabilidade para ajudar a impulsionar o crescimento. "Repetidamente, vemos enormes benefícios financeiros".

Entre os ganhos, estão a redução de custos por meio de eficiências operacionais em diversas áreas, como relações com fornecedores, inovação, vendas e marketing.

A metodologia desenvolvida em parceria com a Statista analisou tanto o crescimento da receita e a lucratividade em comparação com os pares do setor, como a pegada de carbono e emissões de Escopo 1, 2 e 3 da operação. Além disso, foram considerados aspectos como o baixo consumo de água, taxas de produção de resíduos e uso de energia renovável.

Confira as empresas brasileiras reconhecidas:

6º — Odontoprev — Seguros, Saúde e Serviços Sociais

7º — AES Brasil — Utilidades

9º — Arezzo&Co — Vestuário, Calçados e Artigos Esportivos

17º — Grupo Fleury — Seguros, Saúde e Serviços Sociais

22º — PagBank — Bancos e Serviços Financeiros

36º — Hypera — Produtos Químicos, Drogas e Biotecnologia

38º — BTG Pactual — Bancos e Serviços Financeiros

48º — Lojas Renner S.A. — Vestuário, Calçados e Artigos Esportivos

60º — Localiza — Hospitalidade, Viagens e Lazer

70º — RaiaDrogasil — Varejo, Atacado e Bens de Consumo

77º — TIM Brasil — Serviços de Telecomunicações

83º — Ambipar — Serviços e Fornecimento de Empresas

93º — Vivo (Telefônica Brasil) — Serviços de Telecomunicações

96º — Sendas Distribuidora — Varejo, Atacado e Bens de Consumo

116º — COPASA — Utilidades

120º — Grupo EcoRodovias — Geração de Recursos e Setor de Infraestrutura

147º — Itaú Unibanco — Bancos e Serviços Financeiros

154º — Banco PAN — Bancos e Serviços Financeiros

158º — Grupo Vamos — Transporte, Logística e Aviação

170º — São Martinho — Alimentos e Bebidas

178º — Santos Brasil — Transporte, Logística e Aviação

195º — Banco do Brasil — Bancos e Serviços Financeiros

199º — Raízen — Utilidades

218º — Movida Aluguel de Carros — Hospitalidade, Viagens e Lazer

235º — Log-In Logística Integrada — Transporte, Logística e Aviação

236º — AgroGalaxy — Alimentos e Bebidas

242º — M. Dias Branco — Alimentos e Bebidas

247º — Grupo SOMA — Vestuário, Calçados e Artigos Esportivos

276º — MRS Logística S.A. — Transporte, Logística e Aviação

302º — Marfrig Global Foods — Alimentos e Bebidas

331º — Natura Cosméticos — Varejo, Atacado e Bens de Consumo

334º — ISA CTEEP — Utilidades

347º — Grupo CCR — Transporte, Logística e Aviação

349º — JSL S.A. — Transporte, Logística e Aviação

373º — Mitre Realty — Serviços Profissionais

409º — Arcos Dorados — Hospitalidade, Viagens e Lazer

420º — Rumo — Transporte, Logística e Aviação

423º — Banco Bradesco — Bancos e Serviços Financeiros

427º — CEMIG — Utilidades

434º — Grupo Energisa — Utilidades

449º — Santander Brasil — Bancos e Serviços Financeiros

469º — Ambev — Alimentos e Bebidas

482º — EZTEC — Geração de Recursos e Setor de Infraestrutura