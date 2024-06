Time lista as mais sustentáveis do mundo: Schneider Electric lidera e uma brasileira está no TOP100

A TIME e a empresa de dados Statista divulgam, pela primeira vez, uma lista com as 500 empresas mais sustentáveis do mundo a partir de nova metodologia. De acordo com a pubicação, as empresas no topo da lista aderiram programas climáticos, como metas com a Science Based Targets (SBTi) e têm altas pontuações altas no CDP (Carbon Disclosure Project).

A TIME e o Statista também exigiram que as empresas seguissem padrões para as emissões de Escopo 1 e 2 e consumo de energia em relação ao tamanho da empresa, reduções de emissões em 2021 e 2022 e proporção de energia renovável utilizada pelas operações da empresa.

No topo da lista está a francesa Schneider Electric, de software e serviços para gestão de energia. A companhia, não só estabeleceu metas para a neutralidade de carbono até 2025, como ajuda os seus clientes a reduzirem as emissões.

Contudo, a pontuação máxima da Schneider Electric é 88,86 de 100, o que mostra a distância que até as empresas mais dedicadas têm de percorrer para serem verdadeiramente sustentáveis.

Já na lista das 100 primeiras empresas reconhecidas, há apenas uma brasileira: A Lojas Renner. A atuação ESG da Lojas Renner está focada em três pilares: relações humanas diversas; soluções climáticas circulares e regenerativas; e conexões para desenvolver a cadeia de valor.

No pilar de soluções climáticas, por exemplo, 80% das peças de vestuário possuem atributos sustentáveis, como algodão e viscose certificados, fio reciclado e processos que reduzem o uso de água e químicos. Todos os fornecedores de vestuário têm certificação socioambiental.

A lista completa pode ser conferida no site da Time.