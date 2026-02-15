Mulheres na ciência: brasileiras lideram prêmio que reconhece soluções de inovação industrial

A 3M anunciou as 25 vencedoras da sexta edição do programa "25 Mulheres na Ciência", voltado à valorização de projetos de liderança feminina em ciência, tecnologia, engenharia e matemática aplicados à transformação de processos produtivos na América Latina.

Dez das 25 vencedoras são brasileiras, representando todas as regiões do país: Norte (Amazonas), Nordeste (Ceará e Sergipe), Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul), Sudeste (São Paulo) e Sul (Rio Grande do Sul e Santa Catarina).

A edição de 2026 teve como tema "Mulheres na Manufatura", destacando o papel estratégico da presença de mulheres na inovação industrial.

Os projetos vencedores abordam temas como digitalização de processos, automação, sustentabilidade industrial, eficiência energética, segurança e uso de novos materiais.

Ana Sbaglia, gerente do local de Ribeirão Preto e líder do Grupo de Liderança Feminina da 3M Brasil, destaca que as experiências profissionais reconhecidas apoiam o desenvolvimento de soluções mais eficientes, seguras e sustentáveis.

"O envolvimento delas na manufatura desempenha um papel importante no impulso da inovação", diz.

Entre as iniciativas premiadas, algumas tem forte impacto social e ambiental. Na área da saúde, há desde impressão 3D de medicamentos hospitalares até o desenvolvimento de vírus terapêuticos para tumores cerebrais e soluções de baixo custo para aquicultura.

Outros três aplicam economia circular ao aproveitar resíduos da indústria cervejeira: embalagens sustentáveis que reduzem o uso de plástico, biofilmes nanocompósitos e ração animal granulada, todos produzidos a partir de bagaço de malte.

Presença feminina na indústria

Segundo dados do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) divulgados em 2025, as mulheres representam cerca de 24,2% da força de trabalho da indústria brasileira.

A presença feminina em cargos de liderança industrial também tem crescido: passou de 24% em 2008 para 31,8% em 2021, conforme a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Já a pesquisa global da 3M revela que 81% dos brasileiros concordam que as mulheres têm potencial inexplorado em carreiras científicas, enquanto 78% acreditam que expandir sua presença na indústria é essencial para o avanço tecnológico e sustentável do país.

Conheça as vencedoras brasileiras

Júlia Leão (formula3D) - Desenvolveu projeto de impressão 3D de medicamentos no hospital, trazendo inovação para a produção farmacêutica hospitalar.

Endria Carem Silva Lima (Stec) - Criou o ClientConnect, sistema de gestão de projetos impulsionada por inteligência artificial.

Nathália Terra (Visteon Amazonas) - Trabalha com análise de falha de PCBA por metalografia, corante & alavanca e raio-X.

Ana Paula Zapelini de Melo (Universidade da Califórnia, Davis) - Desenvolveu soluções de baixo custo para a fabricação de peixes.

Vanessa Aparecida de Moraes Weber (Soluções de Precisão KEROW) - Criou sistema de visão computacional para monitoramento de gado.

Ana Carolina Migliorini Figueira (CNPEM) - Trabalha com plataformas microfisiológicas relevantes para humanos.

Carolini Kaid (iOZ Biotech) - Desenvolveu vírus terapêuticos para tumores cerebrais.

Ídila Maria da Silva Araújo (Agroindústria Tropical e Biovalor de Embrapa) - Criou ração granulada de bagaço de malte.

Maria Izabel Magalhães Viana Fittipaldi (Protect Mais Nanotecnologia) - Desenvolveu o Paper Protect, projeto de embalagens sustentáveis.

Gabriela Pereira Barros (Universidade/Instituto de Tecnologia e Pesquisa Tiradentes) - Trabalha com biofilmes nanocompósitos de bagaço de malte.