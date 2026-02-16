Carnaval de SP: catadores são protagonistas da economia circular em festa de R$ 7,3 bi

Grandes eventos também significam montanhas de lixo. E nesse Carnaval de rua de São Paulo, os catadores de materiais recicláveis se consolidam como protagonistas da economia circular.

A festa na capital paulista deve movimentar R$ 7,3 bilhões em 2026 e receber 4,7 milhões de pessoas, segundo projeções do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET).

O modelo baseado na coleta, separação e destinação adequada de resíduos se torna eixo central para reduzir o impacto da maior celebração da cultura brasileira.

No Brasil, dados oficiais indicam mais de 281 mil catadores em atividade, número que pode chegar a 800 mil, devido à informalidade e à subnotificação.

Eles são responsáveis por cerca de 90% da reciclagem dos resíduos sólidos urbanos no país, gerando uma economia estimada em até US$ 5,5 bilhões por ano. No mundo, entre 15 e 20 milhões de pessoas sobrevivem da coleta de recicláveis.

Historicamente invisibilizados, esses trabalhadores prestam um serviço ambiental essencial. Ao lado dos mais de 30 mil vendedores ambulantes esperados neste ano no carnaval, os catadores garantem a limpeza das ruas e a circulação sustentável de recursos.

A relevância social e econômica do trabalho é reconhecida por organismos internacionais. Sonia Dias, especialista em resíduos e inclusão social da WIEGO, destaca que a reciclagem urbana dependem diretamente dos catadores nas ruas.

"As comunidades também se beneficiam, pois eles evitam que resíduos plásticos e latas contaminem rios, ruas e o litoral", diz Sonia.

O presidente da Aliança Internacional de Catadores, Severino Lima Jr, reforça: "Defender os seus direitos fortalece a circularidade, reduz desigualdades e contribui para cidades mais resilientes".

32 toneladas de recicláveis em 2025

No Carnaval de 2025, 524 catadores e catadoras autônomos atuaram nos principais circuitos da cidade (Ibirapuera, Barra Funda, Rio Branco e Faria Lima). Foram coletados mais de 32 mil quilos de materiais recicláveis, o dobro do volume registrado em 2023.

A atividade gerou R$ 706,3 mil em renda ao longo de oito dias, somando a prestação de serviços e a comercialização dos materiais. Já a renda per capita foi de R$ 848,77 no período, com diária de R$ 106,10, cerca de 125% superior à diária proporcional do salário mínimo vigente na época.

Trabalho em condições adversas

Por outro lado, catadores e ambulantes enfrentam condições extremamente adversas de trabalho: sob chuva ou sol, carregam mercadorias e materiais pesados por horas seguidas e, muitas vezes, sem acesso a infraestrutura básica, como água e banheiro.

O trabalho informal no Carnaval também inclui os vendedores ambulantes, que devem ultrapassar 30 mil pessoas em 2026. No Brasil, representam 2,3 milhões de pessoas, sendo que as mulheres são maioria, representando 52,7% do total, segundo dados da WIEGO.

Na cidade de São Paulo, esse contingente soma 210,6 mil trabalhadores.

Para a coordenadora internacional da StreetNet International, Oksana Abboud, "a economia urbana depende diretamente do trabalho dos vendedores ambulantes, e esse reconhecimento precisa se traduzir em direitos, proteção social e participação nas decisões públicas", conclui.