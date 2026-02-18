Carreira

A frase que neutraliza um manipulador, segundo especialista em psicologia

Especialista em psicologia explica como uma única resposta — e suas variações — muda o equilíbrio de poder

Shadé Zahrai, pesquisadora comportamental (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14h17.

Última atualização em 18 de fevereiro de 2026 às 14h40.

Em conversas difíceis, especialmente no ambiente de trabalho, manipulação raramente vem acompanhada de gritos. Ela aparece como dúvida plantada, culpa induzida ou pressão emocional sutil. 

Segundo a pesquisadora comportamental Shadé Zahrai, uma única frase pode interromper esse padrão antes que ele escale.

A força da resposta não está no confronto — está na neutralidade estratégica. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A frase principal — e por que ela funciona

“Isso é interessante. Conte-me mais.”

De acordo com Zahrai, manipuladores dependem de reação emocional, confusão e ambiguidade. Ao responder com curiosidade calma, você:

  • Reconhece o que foi dito 
  • Não valida nem contesta imediatamente 
  • Remove o “gancho emocional” da conversa

O resultado é uma inversão silenciosa de poder. Em vez de você se defender, a outra pessoa precisa explicar.

Quando usar a frase

1. Em casos de distorção de fatos (gaslighting)

“Eu nunca falei isso. Você está lembrando errado.”

Resposta:

“Que interessante. Conte-me mais sobre como você se lembra disso.”

A conversa sai do campo emocional e vai para o campo dos fatos.

2. Quando alguém tenta induzir culpa

“Depois de tudo que fiz por você…”

Resposta:

“O que te leva a dizer isso?”

Depois, você pode reafirmar seu limite sem entrar na narrativa emocional.

3. Em situações de coerção sutil

“Se você realmente se importasse…”

Resposta:

“O que te faz pensar isso?”

A frase cria distância entre seus valores e a pressão apresentada.

As variações da frase (e quando usar cada uma)

A estrutura é sempre a mesma: curiosidade aberta, sem acusação.

Algumas variações sugeridas pela especialista:

  • “O que te leva a dizer isso?” 
  • “O que te fez chegar a essa conclusão?” 
  • “Conte-me mais sobre como você vê essa situação.”

Zahrai recomenda priorizar perguntas com “o que” em vez de “por quê”, já que “por quê” pode soar acusatório e gerar defensividade.

