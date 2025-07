Simulações computacionais da integração dos mercados de eletricidade nórdico e europeu

A integração entre diferentes mercados de eletricidade é uma tendência crescente e um movimento estratégico para aumentar a segurança, a flexibilidade e a eficiência dos sistemas elétricos. Um exemplo relevante desse processo é a integração elétrica entre os mercados nórdico e europeu. O mercado nórdico é composto pela Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia, tendo fortes interconexões com a Europa continental para diversos países.

A integração entre esses sistemas elétricos, porém, exige uma operação cada vez mais coordenada, eficiente e resiliente, especialmente diante dos desafios impostos pela transição energética, pois do lado nórdico há uma forte geração hidrelétrica, e do lado europeu há bastante energia termelétrica e renováveis intermitentes. Nesse contexto, modelos computacionais avançados de otimização desempenham um papel estratégico ao apoiar operadores de sistemas de transmissão, planejadores e agentes de mercado na tomada de decisões complexas, que envolvem múltiplos países, tecnologias e horizontes temporais.

Ferramentas como a plataforma SDDP, desenvolvida pela PSR, permitem simular com alto nível de detalhamento o comportamento dos sistemas elétricos sob diferentes condições de incerteza, considerando aspectos como hidrologia, variabilidade das fontes renováveis, demanda e preços de mercado. Com isso, é possível avaliar com maior precisão os fluxos de energia entre fronteiras, gerenciar congestionamentos na rede e otimizar o uso dos recursos disponíveis, contribuindo para uma operação mais segura, econômica e sustentável. São ações fundamentais para evitar situações como a do recente apagão na Península Ibérica.

Em maio deste ano, a PSR firmou contrato com a Statnett, operadora do sistema de transmissão da Noruega, para fornecer soluções avançadas de modelagem de mercados de energia. Essa parceria reforça a importância dessas soluções para garantir a integração eficiente dos mercados do setor.

Por meio da adoção de modelos de otimização estocástica, a Statnett fortalecerá sua capacidade de planejamento e operação do sistema elétrico norueguês, alinhando-se aos objetivos mais amplos da Europa em direção a um sistema energético descarbonizado, confiável e interconectado. Trata-se de um exemplo concreto de como a inteligência analítica pode impulsionar a transformação energética em escala continental.