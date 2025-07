Com R$ 100, piauiense transforma quarto em loja e fatura R$ 200 mil

Abrir mão da estabilidade para apostar em um sonho nunca é simples – e fazer isso sem garantias pede mais do que planejamento: exige coragem. Esse foi o caminho trilhado pela piauiense Carla Naiana de Menezes Mota. Depois de anos morando a mais de 1.500 km de sua cidade, ela decidiu deixar um emprego formal em Goiânia para recomeçar do zero em sua terra natal, Ribeiro Gonçalves, município com pouco mais de 6 mil habitantes.

Em 2020, com apenas R$ 100 e dez camisetas, deu início ao negócio no próprio quarto. Hoje, lidera uma marca de moda feminina que leva seu nome e fatura R$ 200 mil por ano. Além disso, está à frente de uma feira de empreendedores que já movimentou mais de R$ 500 mil na economia local. Como reflexo do trabalho, foi reconhecida nacionalmente em 2023 com o Troféu Ouro do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, na categoria Microempreendedora Individual (MEI).

Potencial do interior

A decisão de deixar a capital goiana foi movida pelo desejo de estar mais próxima da família e de investir no potencial do interior do Piauí. “Sempre acreditei que é possível crescer mesmo começando pequeno, e que minha cidade tinha oportunidades”, afirma.

A primeira versão da loja foi simples: vendas por atendimento direto, sem vitrine ou investimento em estrutura. “Comecei com uma operação enxuta, mas com foco no atendimento, no posicionamento digital e na leitura de mercado”, diz. Formada em Administração, Carla destaca que a base teórica também ajudou a desenvolver o empreendimento: “Direcionei meus estudos às áreas de gestão e atendimento, o que me ajudou a entender o funcionamento e os bastidores de uma empresa. Essas experiências me deram base para sonhar com algo meu.”

Ela também destaca que o espírito empreendedor a acompanha desde cedo. “Gostava de vender, de criar, de lidar com o público”, lembra. Ao retornar para Ribeiro Gonçalves, enxergou na moda feminina – uma paixão pessoal – uma oportunidade de negócio, diante da escassez de opções nesse segmento na região. Foi assim que surgiu a loja, conhecida nas redes sociais como @usecarlanaiana.

Recursos limitados e desconfiança

Nos primeiros meses, a piauiense enfrentou obstáculos típicos de quem começa a empreender com poucos recursos. “Tive dificuldades por conta do capital limitado, da insegurança pessoal e da desconfiança de quem estava por perto. Sem falar nos comentários negativos. Mas nunca pensei em desistir”, conta. O apoio da família e o retorno positivo das primeiras clientes foram fundamentais para seguir em frente.

Outro ponto decisivo foi o apoio do Sebrae. Ela participou de diversos cursos voltados à gestão, marketing, vendas e atendimento. “Foi um divisor de águas, pois passei a enxergar o negócio de forma mais profissional, além de estruturar melhor o planejamento e crescer com mais segurança”.

Com o aumento da demanda e a fidelização do público, a operação cresceu de forma consistente. A empreendedora reúne quase 24 mil seguidores em seu perfil pessoal no Instagram e virou uma influenciadora regional, ampliando o alcance do negócio e fortalecendo sua autoridade no mercado local. A loja também expandiu o mix de produtos e hoje comercializa acessórios, bolsas e maquiagens, além das peças de vestuário. A proposta é oferecer uma experiência mais completa. Em breve, a empresa ganhará sede própria: um lugar três vezes maior do que o atual, com ambiente mais sofisticado. “É o espaço que as minhas clientes merecem e que eu sempre sonhei”, diz.

Impacto social e econômico na região

Em 2021, Carla decidiu dar outro passo com o desenvolvimento de uma feira de empreendedores na cidade. “Sabia da dificuldade que muitas pessoas enfrentam, principalmente no início da jornada. Então criei um espaço coletivo, no qual todos pudessem divulgar seus produtos, vender e, claro, fortalecer a economia e fomentar uma rede de apoio.”

O evento, que mensalmente reúne pequenos negócios da região, movimenta cerca de R$ 25 mil por edição e se tornou um case de impacto social e econômico. “Já arrecadamos mais de R$ 500 mil com as feiras. Para uma cidade de seis mil habitantes, isso é muito expressivo”, aponta.

Empreender é processo contínuo

Com um modelo que combina estratégia digital, conexão com o cliente e impacto comunitário, Carla acredita que propósito, resiliência e cuidado genuíno foram os pilares do crescimento. Apesar das conquistas, reforça que empreender é um processo contínuo – e que tudo começa com o primeiro passo. “Inicie com o que você tem, mesmo que pareça pouco, e não espere as melhores condições. Empreender é desafiador, mas também libertador. Foi a melhor decisão que tomei na vida”, finaliza.