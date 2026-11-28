No Brasil, nem sequer é necessária uma troca de presidente da República para colocar em risco a continuidade de determinadas políticas públicas voltadas à população LGBT+. Em alguns casos, a substituição de um ministro, secretário ou diretor de órgão federal pode ser suficiente para interromper iniciativas construídas ao longo de décadas.

A fragilidade institucional dessas políticas é objeto de um estudo conduzido por pesquisadores da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), da Brown University, nos Estados Unidos, e do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).

Publicada na Revista de Administração Pública (RAP), na sexta-feira (20), a pesquisa analisou uma amostra de 43 políticas e programas federais direcionados à população LGBT+ entre 1985 e 2025. Desse total, 26, o equivalente a 60%, foram classificados como voláteis ou simbólicos, em razão da vulnerabilidade de seus instrumentos jurídicos ou da capacidade limitada de implementação e continuidade.

Mesmo entre as 17 iniciativas consideradas mais estáveis, apenas duas foram instituídas por lei, ambas relacionadas ao enfrentamento do HIV/aids. As demais foram estabelecidas por decretos ou medida provisória, instrumentos que, embora ofereçam maior sustentação normativa em relação a outros atos administrativos, também estão sujeitos a revogação.

O diagnóstico contraria a interpretação de que a ampliação dos direitos da população LGBT+ no Brasil ocorreu de maneira linear desde a redemocratização. Segundo os pesquisadores, a trajetória dessas políticas é marcada por avanços e retrocessos, com forte dependência das prioridades político-partidárias de quem ocupa o Palácio do Planalto.

“Conseguimos comprovar que as políticas LGBT+ são, verdadeiramente, frágeis. A vulnerabilidade é tamanha que, em determinadas situações, não seria necessário sequer uma troca de presidente para comprometer a continuidade de uma política LGBT+ qualquer”, afirma João Vitor Rodrigues Gonçalves, primeiro autor do artigo e doutorando em Administração Pública e Governo da FGV EAESP.

Para chegar aos resultados, os pesquisadores encaminharam 28 pedidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) a ministérios e órgãos federais de status equivalente, o correspondente a 70% dessas instituições existentes em 2025.

A partir das respostas e da análise de documentos oficiais, as iniciativas foram classificadas de acordo com sua estabilidade jurídica, capacidade de implementação e exposição a mudanças na agenda governamental.

Quatro décadas de democracia e uma disputa por direitos

A dificuldade de consolidar políticas públicas para a população LGBT+ antecede os governos analisados pela pesquisa e remonta ao próprio processo de transição democrática brasileira.

Alvos da repressão durante a ditadura militar, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais participaram da articulação de movimentos de oposição ao regime. A inclusão de suas reivindicações na agenda política, entretanto, encontrou resistência inclusive entre setores da esquerda envolvidos na luta pela democracia.

Entre as décadas de 1960 e 1980, veículos de comunicação e organizações da sociedade civil, como o jornal Lampião da Esquina e o Grupo Somos, contribuíram para ampliar o debate político sobre os direitos dessa população.

Durante a elaboração da Constituição Federal, porém, duas tentativas de incluir a orientação sexual entre os critérios de não discriminação foram rejeitadas. A primeira ocorreu em 1987, durante a redação do texto constitucional, e a segunda, em 1988, no plenário da Assembleia Nacional Constituinte.

Décadas depois, as dificuldades de incorporar as reivindicações da comunidade LGBT+ à legislação brasileira permaneciam.

A pesquisa recupera esses episódios históricos para contextualizar uma contradição: embora a população LGBT+ tenha participado do processo de reconstrução democrática do país, a institucionalização de políticas voltadas às suas demandas não acompanhou, na mesma proporção, sua participação política.

Quando não decidir também é uma decisão política

Para compreender a atuação do governo federal ao longo das últimas quatro décadas, os pesquisadores recorrem ao conceito de “não decisão”, utilizado na ciência política e na administração pública para explicar como determinados temas são mantidos fora da agenda governamental.

Nessa perspectiva, a ausência de uma política ou a opção por não fortalecer juridicamente uma iniciativa não é interpretada necessariamente como resultado de uma incapacidade administrativa. Pode também decorrer de uma escolha política diante dos interesses de diferentes grupos, das relações com o Legislativo e dos possíveis desgastes eleitorais.

Os autores identificam manifestações desse comportamento inclusive em governos progressistas, historicamente considerados mais próximos das reivindicações dos movimentos LGBT+.

Embora essas gestões tenham papel importante na criação e na manutenção de programas, a pesquisa questiona a capacidade do Executivo federal de transformar iniciativas governamentais em políticas menos dependentes das circunstâncias partidárias.

A baixa institucionalização deixa espaço para que administrações posteriores modifiquem estruturas, reduzam mecanismos de participação social ou interrompam programas sem a necessidade de alterações legislativas.

Um dos exemplos identificados no levantamento ocorreu durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022). Em 2019, o Decreto nº 9.883 modificou a estrutura do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, substituindo a regulamentação de 2010 por um modelo com menor participação da sociedade civil.

Para Gonçalves, o episódio evidencia como espaços de representação política conquistados pela população LGBT+ podem ser reformulados ou descontinuados por decisões administrativas unilaterais.

Saúde concentra quase metade das políticas LGBT+

Além da fragilidade jurídica, o levantamento identificou uma distribuição desigual das iniciativas federais entre diferentes áreas da administração pública.

A saúde concentra 44% das políticas e dos programas mapeados, resultado associado ao histórico de atuação do governo federal no enfrentamento do HIV/aids.

Outros 26% correspondem a iniciativas transversais, que envolvem diferentes áreas governamentais. Segurança, trabalho e educação representam, respectivamente, 14%, 12% e 5% da amostra, considerados os valores arredondados.

A concentração na saúde também se reflete na natureza dos instrumentos jurídicos utilizados pelo governo federal: as únicas duas políticas instituídas por lei entre as 43 analisadas estão relacionadas ao HIV/aids.

“Essa distribuição assimétrica e desigual reflete uma trajetória histórica em que as primeiras políticas em âmbito federal voltadas à população LGBT+ estavam, e seguem sendo, associadas ao enfrentamento do HIV/aids, enquanto políticas de acesso à educação, ao mercado de trabalho e de combate à discriminação avançaram de maneira mais limitada, ainda por atos normativos frágeis e de caráter provisório”, afirma Gonçalves.

Uma cidadania provisória

Na avaliação do pesquisador, a instabilidade das políticas públicas ultrapassa a esfera administrativa e interfere na relação da população LGBT+ com o Estado.

Quando a continuidade de serviços, programas e mecanismos de proteção depende das prioridades de uma gestão, o acesso a essas iniciativas passa a conviver com a incerteza sobre sua manutenção.

“Essa instabilidade institucional-normativa e jurídica se transpõe para nós como uma insegurança pessoal. Quando o acesso a serviços e direitos depende de decisões administrativas sujeitas a mudanças, as pessoas ficam expostas à incerteza sobre sua continuidade”, afirma.

O pesquisador define essa condição como uma espécie de “cidadania provisória”, na qual as garantias oferecidas pelo poder público estão sujeitas às mudanças na orientação política do governo.

A base de dados utilizada no estudo está disponível para consulta pública. A pesquisa contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).