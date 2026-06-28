Como grandes empresas promovem a inclusão LGBTQIAP+ o ano todo

Junho é tradicionalmente marcado por campanhas e ações em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIAP+, mas, para muitas empresas, o compromisso com a diversidade vai além do calendário. Cada vez mais, organizações têm estruturado programas permanentes voltados à inclusão, ao respeito às diferentes identidades e à criação de ambientes mais seguros e acolhedores para colaboradores, clientes e comunidades.

Entre as práticas estão ações de capacitação e conscientização, políticas de apoio à população trans, reconhecimento do nome social, benefícios igualitários e canais de acolhimento e denúncia. É o caso de empresas como Espaçolaser, Assaí, Philip Morris Brasil, Alelo e BAT Brasil.

Confira algumas das iniciativas que demonstram como a inclusão tem sido incorporada à estratégia e à cultura dessas empresas ao longo de todo o ano.

Espaçolaser

Comprometida com a promoção da inclusão e do respeito à diversidade, a Espaçolaser mantém uma iniciativa perene voltada a mulheres trans e travestis em situação de vulnerabilidade social. Em parceria com a Universidade do Laser - centro de formação técnica da companhia dedicado à capacitação de profissionais da área - durante o ano todo, a empresa oferece a elas sessões gratuitas de depilação a laser, contribuindo para o fortalecimento da autoestima, do bem-estar e da autonomia dessas pessoas.

A ação é realizada em conjunto com organizações que atuam no acolhimento e suporte à população LGBTQIAP+, como a Casa Florescer e o Casarão Brasil. As interessadas também podem entrar em contato diretamente com a Área Técnica da Espaçolaser para participar da iniciativa. Os atendimentos podem ser solicitados pelo e-mail areatecnica@espacolaser.com.br ou pelo telefone (11) 97463-7281.

Entre seus colaboradores, por meio do programa PLURAL, a companhia realiza treinamentos, palestras e rodas de conversa sobre saúde emocional, visibilidade trans, equidade e outros temas da agenda de DE&I. Em 2024, as iniciativas somaram 387 participações; em 2025, esse número já chegou a 448.

A empresa também adota o uso de nome social em seus sistemas e mantém um canal de denúncias independente e confidencial, que disponibiliza um espaço seguro para o relato de situações que contrariem os valores da companhia.

Assaí

Para o Assaí, a inclusão LGBTQIA+ vai muito além do Mês do Orgulho e se reflete em ações práticas de longo prazo, com foco especial no acolhimento de pessoas trans e travestis. A companhia estruturou um ecossistema de apoio ancorado em três ferramentas contínuas: o Guia Transitar, focado na pessoa trans, abordando saúde integral, transição e direitos legais; o Manual RH, que instrui a liderança a conduzir a adequação de nome social e cadastro fiscal de forma humanizada, evitando exclusões sistêmicas; e um canal de Diversidade para suporte diário a gestores e equipes.

Complementando essa estrutura burocrática, a empresa disponibiliza o Programa Viva+, focado no suporte humano. Com atendimento 24 horas por dia, o serviço oferece acesso gratuito a uma equipe multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais e advogados. Essa rede auxilia os profissionais LGBTQIA+ desde o acolhimento à saúde mental até orientações jurídicas práticas para a retificação civil de nome e gênero em cartórios.

O objetivo é garantir que o respeito à identidade saia do discurso e seja uma prática diária e segura.

Philip Morris Brasil

O respeito à diversidade na PMB evoluiu de uma iniciativa interna, iniciada em 2017, para se consolidar como um pilar estratégico do seu modelo de negócios, impulsionado pelo forte apoio da alta liderança. Como reflexo disso, a companhia desenvolveu uma política global inédita de acolhimento para pessoas transgêneras e em transição, além de garantir a igualdade de direitos na rotina de trabalho.

As uniões homoafetivas são plenamente reconhecidas nas políticas corporativas, assegurando aos colaboradores LGBTI+ o acesso irrestrito a benefícios fundamentais, como auxílio-creche, licença-casamento e licença parental.

Esse compromisso sólido trouxe reconhecimentos expressivos do mercado. Em 2022, a Human Rights Campaign elegeu a PMB como um dos melhores lugares para a comunidade LGBTI+ trabalhar no Brasil. Além disso, a empresa integra o Fórum de Empresas e Direitos LGBT+ desde 2018 e já foi condecorada duas vezes com o Selo Municipal de Cidadania e Diversidade de São Paulo.

Para sustentar esse ambiente seguro e acolhedor no cotidiano, a área de Compliance mantém um ecossistema de proteção ativa, disponibilizando uma linha telefônica externa 0800 que funciona 24 horas, permitindo a denúncia e a investigação imediata de qualquer conduta discriminatória ou inadequada.

Alelo

A Alelo, empresa líder em benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas, acredita que a construção de ambientes mais diversos, seguros e acolhedores passa pelo respeito às individualidades e pela valorização das diferentes vivências. Por meio do Programa NÓS, iniciativa voltada à promoção da diversidade, a companhia atua para fomentar a conscientização e o respeito à diversidade sexual, contribuindo para a construção de uma cultura cada vez mais inclusiva, empática e livre de preconceitos, onde todas as pessoas tenham liberdade para ser quem são.

Como parte das ações realizadas durante o Mês do Orgulho, e reforçando seu compromisso como signatária do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, a Alelo promoveu uma palestra aberta a todos os colaboradores com Reinaldo Bulgarelli, Secretário Executivo do Fórum, educador, professor, consultor e referência em diversidade e inclusão nas organizações.

Com o tema “Orgulho LGBTI+ e Respeito: o que podemos fazer para termos ambientes cada vez mais inclusivos”, o encontro trouxe reflexões sobre o papel das empresas e dos indivíduos na construção de ambientes mais acolhedores, respeitosos e equitativos.

A abertura da agenda foi conduzida por Rogério Bahia, Superintendente de Marketing da Alelo Brasil e sponsor do grupo LGBTI+ do Programa NÓS, reforçando o compromisso contínuo da companhia com a promoção da diversidade, da inclusão e do respeito dentro e fora do ambiente corporativo.

BAT Brasil

No cenário de fortalecimento das políticas de Diversidade e Inclusão no ecossistema corporativo, a BAT Brasil consolidou sua jornada em 2026 ao formalizar sua adesão ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Com esse movimento, a companhia assumiu publicamente os dez compromissos estruturados pela coalizão, que visam garantir ambientes de trabalho seguros, igualitários e com impacto social positivo em toda a sua cadeia de valor.

Como reflexo da maturidade de suas iniciativas, a empresa obteve pontuação máxima (100 pontos) na prestigiada pesquisa HRC Equidade BR, realizada pelo Instituto Mais Diversidade em parceria com a Human Rights Campaign Foundation. Além disso, registrou 89% de aprovação em seu índice interno de clima organizacional voltado à inclusão.

A estratégia prática da companhia é coordenada pelo PLURAL, Grupo de Cultura de D&I formado por colaboradores LGBTQIAPN+ e aliados para a América Latina. Entre as ações estruturadas, destacam-se parcerias com consultorias especializadas para expandir vagas afirmativas, programas de mentoria para profissionais LGBTQIAPN+, workshops sobre vieses inconscientes, banheiros neutros e um plano de desenvolvimento de lideranças diversas.

Para a BAT Brasil, a inclusão não representa uma meta sazonal, mas sim uma agenda estruturada com métricas claras e accountability, servindo como ponto de partida para avanços contínuos.