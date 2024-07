Saiba o papel da análise probabilística na gestão de recursos energéticos renováveis

Estamos presenciando cada vez mais eventos climáticos, como tempestades, inundações e secas, impactando cidades, estradas, infraestrutura em geral e a disponibilidade de recursos energéticos naturais. Este cenário exige inteligência e soluções tecnológicas para enfrentar seus desafios. O fornecimento de energia limpa e sustentável com o menor custo possível é um dos grandes desafios atuais, pois a energia é um insumo fundamental para o desenvolvimento da sociedade.

Neste contexto, a adoção de uma abordagem probabilística, aliada ao uso de ferramentas analíticas adequadas, contribui para a otimização de recursos energéticos naturais, garantindo o atendimento aos sistemas energéticos com o menor custo possível. Essa combinação permite planejar o uso dos reservatórios hidrelétricos para reduzir impactos de cheias e inundações ou da falta de água e energia.

O que é a análise probabilística?

A análise probabilística utiliza conceitos de probabilidade e estatística para compreender e prever eventos incertos. Em vez de depender de estimativas determinísticas, que consideram apenas um cenário fixo, a abordagem probabilística avalia uma vasta gama de cenários possíveis, cada um com sua própria probabilidade de ocorrência. Isso permite uma avaliação mais completa e realista dos riscos e oportunidades, facilitando a tomada de decisões informadas e a gestão eficaz dos riscos.

Para sistemas energéticos baseados em fontes renováveis, como hidrelétrica, eólica e solar, a análise probabilística é especialmente crucial. Essas fontes são fundamentais para a transição energética, mas enfrentam incertezas nos volumes de chuvas e vazões, no caso das hidrelétricas, e intermitência da geração eólica e solar.

Por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas podem ser utilizados para armazenar água como uma espécie de seguro para períodos de falta de água e energia. No entanto, armazenar demais pode ser prejudicial em períodos de cheias. A análise probabilística ajuda a lidar com variáveis que não podem ser previstas com exatidão, como as vazões afluentes nas bacias e a geração renovável intermitente. Com essa abordagem, é possível estimar o volume ideal de produção e armazenamento hidrelétrico para garantir um fornecimento energético sustentável a longo prazo, reduzindo custos e minimizando riscos ambientais.

Exemplos práticos

A adoção dessa abordagem permite a otimização sob incerteza dos níveis de armazenamento nos reservatórios das centrais hidrelétricas, essencial para a coordenação do uso da água para produção de energia e usos múltiplos, atendendo às restrições ambientais e evitando inundações.

Um exemplo dessa combinação pode ser observado no México, onde o CENACE, órgão responsável pela coordenação e operação do sistema elétrico do país, passou a aplicar critérios probabilísticos na elaboração e gestão da rede elétrica, utilizando ferramentas analíticas avançadas. A solução resultou em uma economia de cerca de US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,6 bilhão) em 2022. Além dos benefícios financeiros, a tecnologia reduziu significativamente o risco de desastres ambientais no estado de Tabasco, beneficiando aproximadamente 1 milhão de habitantes e sendo reconhecida internacionalmente.

Como pode ser visto, a abordagem probabilística combinada com o uso de ferramentas analíticas específicas contribui para a prevenção de grandes enchentes, a ampliação da produção de energia limpa e o fortalecimento da segurança socioambiental.