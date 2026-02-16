CEO que fatura US$ 300 milhões revela técnica para manter mentalidade vencedora

Cassandra Thurswell, fundadora da Kitsch (Fonte: LinkedIn | Reprodução)
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05h00.
Aos 25 anos, Cassandra Thurswell usou suas próprias economias para lançar a Kitsch, marca de beleza e cuidados capilares. Hoje, a empresa registra mais de US$ 300 milhões em vendas anuais e está presente em mais de 27 mil lojas no mundo.
Segundo a fundadora, o diferencial não foi apenas produto ou estratégia comercial — foi mentalidade. Visualização diária e escrita intencional fazem parte da rotina que, segundo ela, sustenta decisões e crescimento. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
Thurswell afirma que aprendeu ainda jovem o poder da visualização. Inspirada por um treinador de basquete que ensinava atletas a imaginar o acerto antes do arremesso, ela passou a aplicar o método na própria vida.
Durante os primeiros anos da Kitsch, enquanto produzia elásticos de cabelo manualmente, usava fones de ouvido e fechava os olhos para visualizar a “melhor vida possível”.
Mesmo diante de dificuldades, ela diz que mantinha perspectiva positiva porque “sabia que poderia fechar os olhos e voltar ao objetivo”.
Hoje, mantém um alarme que toca três vezes ao dia para lembrar de praticar visualização e o que chama de “micromanifestação”.
Outra prática central é o chamado “diário do futuro”. A técnica consiste em escrever metas como se já tivessem sido alcançadas.
Em 2018, por exemplo, Thurswell escreveu sobre o objetivo de colocar a Kitsch na rede Target. Registrou no diário algo como: “Acabamos de entrar na Target. Somos uma das marcas que mais crescem.”
Quando o lançamento na Target aconteceu, em 2024, ela afirmou que o cenário era “quase idêntico” ao que havia descrito anos antes.
