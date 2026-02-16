CEO que fatura US$ 300 milhões revela técnica para manter mentalidade vencedora

Aos 25 anos, Cassandra Thurswell usou suas próprias economias para lançar a Kitsch, marca de beleza e cuidados capilares. Hoje, a empresa registra mais de US$ 300 milhões em vendas anuais e está presente em mais de 27 mil lojas no mundo.

Segundo a fundadora, o diferencial não foi apenas produto ou estratégia comercial — foi mentalidade. Visualização diária e escrita intencional fazem parte da rotina que, segundo ela, sustenta decisões e crescimento. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

COMO LIDERAR UMA EMPRESA GLOBAL: aprenda os princípios de liderança de quem comandou a maior cervejaria do mundo. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Carlos Brito

Visualização como treino mental

Thurswell afirma que aprendeu ainda jovem o poder da visualização. Inspirada por um treinador de basquete que ensinava atletas a imaginar o acerto antes do arremesso, ela passou a aplicar o método na própria vida.

Durante os primeiros anos da Kitsch, enquanto produzia elásticos de cabelo manualmente, usava fones de ouvido e fechava os olhos para visualizar a “melhor vida possível”.

Mesmo diante de dificuldades, ela diz que mantinha perspectiva positiva porque “sabia que poderia fechar os olhos e voltar ao objetivo”.

Hoje, mantém um alarme que toca três vezes ao dia para lembrar de praticar visualização e o que chama de “micromanifestação”.

O método do ‘diário do futuro’

Outra prática central é o chamado “diário do futuro”. A técnica consiste em escrever metas como se já tivessem sido alcançadas.

Em 2018, por exemplo, Thurswell escreveu sobre o objetivo de colocar a Kitsch na rede Target. Registrou no diário algo como: “Acabamos de entrar na Target. Somos uma das marcas que mais crescem.”

O QUE UM CEO GLOBAL APRENDEU EM 16 ANOS NO TOPO: transforme sua visão de liderança com a masterclass gratuita de Carlos Brito. Inscreva-se

Quando o lançamento na Target aconteceu, em 2024, ela afirmou que o cenário era “quase idêntico” ao que havia descrito anos antes.

Aprenda com quem liderou a maior cervejaria do mundo e construiu um legado global

O Na Prática convida você a dar o próximo passo na sua trajetória de liderança.

Na masterclass gratuita com Carlos Brito, ex-CEO da AB InBev e atual CEO do Belron Group, você vai aprender como desenvolver equipes de alta performance, tomar decisões estratégicas e construir uma liderança que permanece no tempo.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Os princípios que sustentaram a expansão global da AB InBev

Como formar e manter times engajados e eficientes

A visão de liderança que conecta resultados, ética e pessoas

Lições práticas para quem quer pensar como CEO antes do cargo chegar

As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA