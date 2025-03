Vestas e Santander aceleram financiamento sustentável para fornecedores de energia eólica

A Vestas, empresa de soluções de energia renovável, e o Banco Santander divulgaram com exclusividade à EXAME os primeiros resultados do Sustainability-Linked Confirming, iniciativa que oferece antecipação de recebíveis vinculados ao desempenho ambiental, social e governança de fornecedores.

Após seis meses de operação, o programa registrou adesão de cerca de 60% dos fornecedores da cadeia de suprimentos da Vestas no Brasil. Desse total, 15% já concluíram a avaliação ESG conduzida pela consultoria EcoVadis, garantindo acesso às condições de antecipação de recebíveis junto ao Santander.

Em agosto de 2024, a EXAME noticiou que o acordo entre as empresas foi firmado inicialmente em R$ 1 bilhão, com possibilidade de ampliação para até R$ 2,5 bilhões. "Quanto mais conectadas com a temática ESG forem as empresas, maiores as possibilidades de financiamento", afirmou Eduardo Ricotta, CEO da Vestas, na ocasião.

Ricotta ainda afirmou que ações como essa, de engajamento da cadeia de suprimentos e fornecedores, serão as responsáveis por mobilizar a transição energética, mas que o trabalho ainda envolve outros atores. “É importante que o governo também faça esse movimento, criando incentivos e subsídios para empresas verdes", comentou.

Rodrigo Ugarte, Vice-Presidente e Chief Product Officer da Vestas para a América Latina, destaca a importância do programa. "Essa ação fortalece a relação comercial entre as empresas participantes e contribuído para a saúde financeira do ecossistema brasileiro de fornecedores para o setor de energia eólica, em meio aos desafios vividos pelo setor”, afirma.

Leonardo Euler, vice-presidente de Relações Governamentais e Institucionais da Vestas, apontou à EXAME em agosto a questão da desindustrialização como principal obstáculo para a cadeia eólica. "O setor tem passado por uma desindustrialização acelerada. Vários fabricantes hibernaram ou deixaram o Brasil, e isso teve efeito em toda a cadeia produtiva”, afirmou. “Não faz sentido que o Brasil, com todas as suas vantagens naturais, viva apenas como comprador da energia de outros países.”

Como funciona?

O Programa de Antecipação de Recebíveis Vinculado à Sustentabilidade permite que fornecedores da Vestas antecipem seus recebíveis com condições financeiras relacionadas ao seu desempenho em práticas sustentáveis. O programa busca aumentar as estratégias financeiras para a cadeia de suprimentos do setor, com vantagens progressivas para empresas com melhores índices ESG.

A avaliação realizada pela EcoVadis se baseia em três pilares: Políticas, Ações e Resultados. O processo utiliza 21 critérios de sustentabilidade fundamentados em padrões internacionais, identificando pontos fortes e áreas de melhoria para cada empresa.

Os fornecedores aprovados no programa podem consultar e antecipar faturas online com liquidez imediata, o que contribui para a saúde financeira da cadeia produtiva do setor de energia eólica no Brasil.

O programa foi reconhecido pela Global Finance como o "Melhor Programa de Financiamento de Cadeia de Suprimentos Sustentável do Mundo". Eduardo Zanella, Head de Supply Chain Finance do Santander, comenta que "a premiação reconhece a qualidade e a complexidade do projeto, conduzido pelo Santander, Vestas e Ecovadis, reforçando o compromisso com a inovação e com a responsabilidade socioambiental nas cadeias de fornecimento".

Esther Unzueta, Head de Finanças Sustentáveis do Santander, acrescenta: "O Santander tem o compromisso de fomentar a sustentabilidade, tanto internamente quanto em nossa carteira de clientes".