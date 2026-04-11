PepsiCo reduz consumo de água em mais de 50% no Brasil

A PepsiCo, fabricante de alimentos e bebidas, vem acelerando mudanças na forma como usa água, em meio à pressão crescente sobre o recurso no mundo.

No Brasil, isso já aparece em um dado forte: a empresa reduziu em 52% o consumo de água na produção desde 2015, chegando a 2,15 litros por quilo de alimento nos últimos anos.

Para alcançar esse resultado, a companhia tem investido principalmente em reuso. Tecnologias como biorreatores de membrana e osmose reversa permitem tratar a água usada nas fábricas e colocá-la de volta no processo produtivo. Em Itu (SP), por exemplo, isso representa uma economia de cerca de 18 milhões de litros por mês.

A unidade ainda trata água residual de outras fábricas e consegue reaproveitar até 700 mil litros por dia.

Esse modelo já foi replicado em outras unidades, como Curitiba (PR) e Sete Lagoas (MG), com a ideia de reduzir tanto a captação de água da rede quanto o descarte de efluentes.

No campo, onde está parte relevante do consumo, a empresa tem incentivado mudanças entre produtores de batata em estados como Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Sistemas de irrigação mais eficientes, como aspersão e miniaspersão, vêm sendo usados em áreas onde o pivô central não funciona bem, reduzindo perdas por evaporação.

Economia hídrica na PepsiCo

Os dados mais recentes mostram algum avanço: na safra 2023/2024, houve redução de 27% no uso de água em etapas como a lavagem da batata em comparação com anos anteriores. Além disso, 83% das operações já reutilizam água ao menos parcialmente, e 72% usam água da chuva.

Há ainda estimativas de que novas tecnologias possam reduzir em até 22% o consumo no cultivo no Sul do país.

No plano global, a empresa atingiu duas metas relevantes antes do prazo: repor toda a água utilizada em unidades próprias em áreas de alto risco hídrico e adotar nessas operações o padrão da Alliance for Water Stewardship (AWS), uma certificação internacional voltada à gestão responsável da água.

Só em 2024, a PepsiCo devolveu mais de 24 bilhões de litros de água a bacias hidrográficas e compensou cerca de 75% do consumo em operações localizadas em regiões mais críticas.

Esses movimentos fazem parte da meta de se tornar “Net Water Positive” até 2030 — ou seja, devolver mais água do que consome em áreas sob maior estresse hídrico.

A estratégia também tem rendido reconhecimento fora da empresa. No relatório Ceres Water Stewardship, a PepsiCo apareceu como líder no setor de bebidas e entre as quatro empresas mais bem colocadas no ranking geral, que avalia como grandes companhias lidam com riscos ligados à água.