Exclusivo: PepsiCo anuncia Martin Ribichich como o novo presidente da divisão de alimentos no Brasil

A PepsiCo iniciou 2026 com uma reestruturação estratégica de liderança na América Latina, e o Brasil aparece no centro desse movimento. A companhia anuncia nesta sexta-feira, 27, o argentino Martin Ribichich como novo presidente da divisão de Alimentos no Brasil, reforçando a importância do mercado brasileiro no crescimento global. Antes de Ribichich, o cargo de CEO no Brasil e Cone Sul da Pepsico Alimentos era ocupado por Alex Carreteiro.

Ribichich possui experiência global em mercados multinacionais, tendo gerenciado estratégias em mais de 40 países na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. O executivo, que atuava como vice-presidente de Vendas da PepsiCo Brasil Alimentos, passou a assumir o comando da operação brasileira em janeiro de 2026.

A mudança ocorre em um momento de expansão acelerada: a operação de alimentos da empresa dobrou de tamanho no Brasil nos últimos cinco anos, consolidando o país como um dos 10 principais mercados globais da companhia.

“O Brasil é um pilar estratégico para a companhia no mundo, e é uma honra liderar o time que tem impulsionado nossos resultados globais. Assumo este desafio com a convicção de que preparar a PepsiCo para o futuro significa integrar inovação, transformação digital e sustentabilidade, sempre valorizando nossos talentos e fortalecendo a cultura que nos torna únicos”, afirma Ribichich.

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Carreira e missão do novo CEO da Pepsico Alimentos no Brasil

Engenheiro Industrial pela Universidad Tecnológica Nacional (Argentina) com especialização em Gestão de Negócios, Ribichich possui uma trajetória de mais de três décadas nas áreas de Vendas e Supply Chain. Na PepsiCo desde 2013, liderou operações em diversos países da América Latina antes de assumir vice-presidências regionais. O executivo possui um histórico robusto no varejo global, com passagens estratégicas por multinacionais, além de um profundo domínio no relacionamento com grandes clientes globais da PepsiCo. É reconhecido por sua liderança focada em transformação cultural e eficiência operacional.

Agora, no novo cargo, o executivo terá como prioridade fortalecer a execução e aumentar a produtividade, mantendo o programa global de sustentabilidade da empresa (o pep+) como eixo central da estratégia.

Athina Kanioura assume como CEO da divisão de Alimentos da PepsiCo na América Latina

A movimentação no Brasil faz parte de uma reorganização mais ampla na América Latina, região vista como uma das principais alavancas de crescimento da empresa.

Athina Kanioura assume o comando da divisão de Alimentos da PepsiCo na América Latina com a missão de acelerar a transformação digital e reforçar o papel da região como motor de crescimento da companhia. Reconhecida globalmente por sua atuação em estratégia de dados e inteligência artificial, a executiva traz uma visão voltada ao futuro do consumo — cada vez mais personalizado, digital e orientado por tecnologia.

Antes de assumir a posição, Athina atuava como Chief Strategy & Transformation Officer, sendo peça-chave na digitalização da cadeia de suprimentos e na personalização da experiência do consumidor. Sua trajetória combina tecnologia de ponta com resultados sustentáveis, um dos pilares da estratégia global da companhia.

“LATAM Foods é, e continuará sendo, um motor de crescimento para a PepsiCo. Temos um portfólio incrível e diferenciado; lideramos a inovação culinária e as experiências fora do lar; e proporcionamos verdadeiros momentos cheios de paixão e alegria aos nossos consumidores. Também temos todos os ingredientes para nos tornarmos um campo de prova para a transformação da próxima geração: um mercado dinâmico, uma cultura de inovação e equipes que entregam consistentemente com agilidade e dedicação”, diz Kanioura.

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Athina Kanioura, CEO da divisão de Alimentos da PepsiCo na América Latina: “LATAM Foods é, e continuará sendo, um motor de crescimento para a PepsiCo" (PepsiCo/Divulgação)

Eduardo Real Llaguno assume a presidência da PepsiCo Foods Cone Sul, América Central e Caribe

Já Eduardo Real Llaguno assume a presidência da operação de Alimentos para Cone Sul, América Central e Caribe, em um movimento que consolida a estrutura regional e amplia o foco em eficiência e escala.

O executivo passa a liderar operações em 13 países, integrando as unidades SOCO (Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai) e CARICAM (Guatemala, Panamá, Porto Rico, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Nicarágua e Honduras), além do Brasil. Com trajetória de 22 anos na companhia, Llaguno construiu carreira em áreas-chave como Marketing, Vendas e Gestão Geral, acumulando experiência em mercados diversos e voláteis.

Na nova função, seu desafio será expandir as inovações da companhia e capturar ganhos de eficiência em uma das regiões com maior potencial de crescimento global, além de fortalecer sinergias entre os países sob sua gestão.

Eduardo Real Llaguno, CEO da PepsiCo Alimentos para o Cone Sul, América Central e Caribe (PepsiCo/Divulgação)

Raio-X: PepsiCo

Presente em mais de 200 países

Receita global de cerca de US$ 94 bilhões (2025)

Portfólio com marcas como Lay’s, Doritos, Cheetos, Pepsi, Gatorade e Quaker

Diversas marcas com mais de US$ 1 bilhão em vendas anuais

Pepsico chegou no Brasil desde 1953

Brasil entre os 10 principais mercados globais. Tem 8 fábricas e conta com mais de 12 mil funcionários diretos.

Faturamento global em 2025 cresceu 2,2%, chegando a cerca de US$ 94 bilhões.