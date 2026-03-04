PepsiCo e Leroy Merlin unem rotas logísticas e reduzem emissões de CO2 em 23%

Duas gigantes do varejo, PepsiCo e Leroy Merlin, se uniram para repensar suas rotas logísticas, reduzir custos e aumentar a eficiência no trajeto — e já conquistam resultados. As companhias de bebidas e de artigos para casa e construção elaboraram uma operação compartilhada nas rotas entre São Paulo e Curitiba.

O mesmo caminhão movido a gás que leva mercadorias da Leroy Merlin de Cajamar, região metropolitana de São Paulo, para Curitiba é abastecido com produtos da PepsiCo na capital paranaense. Na volta, o veículo retorna para São Paulo, com destino em São Bernardo do Campo.

A operação corta o chamado frete de retorno ocioso ou frete morto, quando o caminhão que transportou uma carga precisa retornar para o endereço inicial sem levar mercadorias.

Para as empresas de logística, o transporte com caminhões vazios gera não só o prejuízo financeiro com o gasto de combustível, mão de obra e manutenção, mas também o ambiental, considerando as emissões envolvidas em todo esse trajeto não-útil.

O trabalho ainda envolveu outros atores para garantir a eficiência energética e a otimização das rotas: a LogShare, empresa de logística focada na otimização de rotas e redução de emissões; e a Lots Group, do Grupo Scania, companhia que produz o caminhão a gás utilizado no transporte.

Resultados positivos e redução de emissões

O desenho do circuito fechado foi elaborado pela LogShare, que já percebe os efeitos positivos na otimização da rota. Nos primeiros meses de utilização da rota, as companhias já evitaram a emissão de mais de 3,5 mil quilos de CO2, uma redução de 23% em relação ao transporte convencional.

A utilização do caminhão a gás também ajudou a evitar a poluição de material particulado, que são os principais nocivos para a saúde da população de grandes centros urbanos. A redução na emissão de poluentes locais chegou a 98%.

Pedro Prado, fundador e CEO da LogShare, explica que o diferencial do projeto é a união de empresas de diferentes ramos em um modelo replicável do que chama de eficiência colaborativa. “Acreditamos que o trabalho em colaboração é a chave para alcançar uma eficiência logística inigualável”, explica. “Trata-se do ponto de partida para desenhar a sinergia entre dados, metas e propósito.”

Sustentabilidade na PepsiCo e Leroy Merlin

A iniciativa faz parte do trabalho exercido pela PepsiCo e Leroy Merlin para reduzir suas emissões e o impacto ambiental negativo gerado pela atividade.

A fabricante de bebidas conta com a meta de zerar as suas emissões líquidas até 2040. JP Cavalcanti, diretor sênior de Procurement da PepsiCo Brasil, afirmou que o trabalho se baseia na simplificação das operações conjuntas a partir de bases de dados. “Isso garante melhoria geral de performance e fluxos de transporte mais sustentáveis”, conta.

Já a Leroy Merlin busca reduzir as suas emissões em 50% até 2035. O diretor de transportes na empresa, Fábio Letizio, afirmou que o piloto pode garantir avanços ainda maiores na agenda ESG da companhia.

“Testamos soluções que descarbonizam o transporte rodoviário, uma etapa crítica para a Leroy Merlin, que opera com materiais volumosos e pesados e faz entregas em diferentes regiões do País”, explica.

O vice-presidente de estratégia e novos negócios do Lots Group, Pedro Silvestrini, afirmou que a operação simboliza o que há de mais avançado na logística moderna: interoperabilidade, eficiência e propósito ambiental em um mesmo fluxo de transporte.