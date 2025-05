Novelas da Globo terão 50% de pessoas negras no elenco até 2030

Até 2030, todas as novelas da Globo terão um elenco composto por 50% de profissionais negros. A meta foi divulgada pela empresa em seu novo relatório de ESG, com o objetivo de refletir mais fielmente a composição da população brasileira, formada por 56% de pessoas pretas e pardas.

No último ano, 43% dos profissionais escalados para papéis nas produções eram negros, conforme apuração da Folha de S. Paulo. Este é o maior índice desde que a política de igualdade racial foi implementada, em 2022.

Entre as novelas destacadas estão Renascer, remake exibido entre janeiro e setembro de 2024, e Volta por Cima, que esteve no ar de setembro de 2024 a abril de 2025. Ambas as novelas contaram com protagonistas negros e apresentaram o maior número de profissionais pretos e pardos em anos recentes.

Segundo o relatório, a diversidade também foi contemplada na direção das novelas: todas contaram com a participação de pessoas negras por trás das câmeras.

Entre as séries, a filmagem de Os Outros 2 teve quase 50% do elenco composto por profissionais negros.

Metas de diversidade racial da Globo

O objetivo de atingir 50% de representatividade de negros nas novelas também passa pela busca por novos talentos: a Globo quer que metade de seus contratados até o final da década sejam pessoas pretas ou pardas. Em 2024, a taxa de diversidade foi de 43%.

Além disso, a meta inclui aumentar a presença de mulheres: em 2024, o objetivo de contratações era de 50% de mulheres, alcançando 53%.

Avanço na estratégia ESG

A sustentabilidade também foi uma prioridade para a Globo: 99% da energia consumida em suas operações veio de fontes renováveis e limpas, de acordo com o relatório.

Manuel Belmar, diretor de finanças, jurídico, infraestrutura e produtos digitais da empresa, comentou que, após uma revisão das metas, as políticas de inclusão continuam em vigor. “Acumulamos muitos aprendizados, sem perder de vista o compromisso de aliar solidez empresarial a uma atuação responsável com o mundo e com todo mundo”, afirmou.