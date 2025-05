Vale Tudo: Maria de Fátima fez 1ª presença VIP em ação da Corona durante show da Lady Gaga

A Corona, marca de cerveja da Ambev, realizou uma ação de marketing no último sábado, 3, durante o show da cantora Lady Gaga em Copacabana, Rio de Janeiro, com a presença da personagem Maria de Fátima Acioly, da novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo.

Interpretada por Bella Campos, a personagem, que sonha em se tornar uma influenciadora, participou da área exclusiva da marca, em sua primeira 'presença VIP' oficial, durante o Todo Mundo no Rio. O evento, realizado pela Bonus Track em parceria com a Live Nation e apresentado por Corona, contou com patrocínio do governo estadual, da prefeitura, Santander, Latam, Zé Delivery, Guaraná Antarctica e Beats. C&A, TRESemmé, 99, Eventim, Deezer e Klefer também apoiaram a iniciativa.

A ação de marketing da Corona foi viabilizada por uma parceria entre Ambev, Globo e as agências InPress, Droga5 e Africa. A proposta integrou a ficção da novela com uma ativação ao vivo no festival e conteúdos nas redes sociais, marcando um exemplo de ação crossmedia.

“Corona já tem uma parceria consolidada com a Globo e também com a atriz Bella Campos. Estender essa relação para a personagem Maria de Fátima é algo muito grandioso para nós como marca, pois estamos realizando uma ação que acontece simultaneamente em TV aberta, social e imprensa”, diz Gabriela Gallo, diretora de marketing de Corona. “Nos tornamos os primeiros patrocinadores de cerveja a patrocinar um post nas redes sociais da personagem.”

Segundo Claudio Paim, diretor de produtos publicitários em canais da Globo, a ativação buscou integrar os ativos da emissora em uma narrativa que se estende para além da TV. “Combinar ativos exclusivos da Globo, na co-criação de um projeto inédito como esse, só é possível quando colocamos à disposição do mercado nosso ecossistema completo." Ele ainda destaca o “transbordo de histórias de forma orgânica” como ponto central da ação.

A ativação foi inserida diretamente na trama da novela, com uma cena exibida na sexta-feira, 3, na qual Solange (Alice Wegmann) entrega um convite para a área VIP da Corona à Maria de Fátima. A personagem encara o convite como uma chance de se aproximar de celebridades e fortalecer sua presença no mercado de influência.

A participação da personagem nas redes sociais também foi incluída no projeto. Os conteúdos publicados por Maria de Fátima integraram o plano de mídia e comunicação da ação da marca durante o evento.