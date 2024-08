'Os Outros 2' estreia nesta quinta-feira; conheça os dramas e os personagens da nova temporada

O mistério que pairou no ar ao fim da primeira temporada de "Os Outros" finalmente será desvendado. Nesta quinta-feira, 15, será lançada a segunda temporada da série original Globoplay, que foi sucesso de audiência e críticas.

Os novos episódios da série criada por Lucas Paraizo serão liberados na plataforma de streaming pela manhã. Nesta nova fase, o clima de desconfiança e hostilidades entre vizinhos continua, em uma narrativa que dá mais atenção às relações familiares e sociais, com desdobramentos inesperados.

Desta vez, a trama se desenrola em um condomínio de casas de classe alta, localizado no mesmo bairro que abrigou a história da primeira temporada. A mudança de cenário amplia a percepção de que continuamos todos divididos e com medo, independentemente de nossa classe social, oscilando entre sentimentos e reações que não conseguimos controlar.

“A intolerância continua sendo o tema central da série. É seu conceito e seu ponto de partida. Mas, para avançar na discussão, temos que avançar também em suas consequências e repercussões. E uma delas é o perdão. Somos mesmo capazes de perdoar? O que perdoar significa para cada um? Essas são respostas complexas para personagens complexos”, explica Lucas Paraizo.

Sinopse

Cibele (Adriana Esteves) e Amâncio (Thomás Aquino), após dois anos de busca por seu filho Marcinho (Antonio Haddad), mudam-se para o condomínio de luxo Barra Star Dream. Entre os moradores, também estão Raquel (Letícia Colin) e Paulo (Sérgio Guizé). Raquel, profundamente religiosa, sonha em ser mãe, um desejo que impacta seu casamento com Paulo, que enfrenta os fantasmas do passado. No condomínio, vive ainda Seu Durval (Luis Lobianco), um viúvo que mora com seu gato, e Maria (Mariana Nunes), outra viúva, que vive com seu filho Kevin (Cauê Campos) e carrega um grande trauma. Lorraine (Gi Fernandes), filha de Sérgio (Eduardo Sterblitch), dá à luz Juninho, filho de Marcinho, o que transforma sua relação com a mãe, Joana (Kênia Bárbara).

Quem está no elenco?

Os novos capítulos resgatam personagens da primeira temporada, como Cibele (Adriana Esteves), Amâncio (Thomás Aquino), Marcinho (Antonio Haddad), Sérgio (Eduardo Sterblitch), Lorraine (Gi Fernandes) e Joana (Kenya Barbara). Além deles, conhecemos os vizinhos Raquel (Letícia Colin), Paulo (Sergio Guizé), Maria (Mariana Nunes), Seu Durval (Luis Lobianco), entre outros.

Os personagens possuem passados traumáticos e desejos ambiciosos. Diferentemente da primeira temporada, as ações são mais planejadas e menos reativas. E um assunto virá à tona: o perdão.

Quando os novos episódios da 2ª temporada de 'Os Outros' chegam ao Globoplay?

A nova temporada da série "Os Outros" será lançada em 15 de agosto no Globoplay. Na semana seguinte, 22 de agosto, os outros três episódios estarão disponíveis. E, a partir de 29 de agosto, serão divugados dois episódios por semana.

Serão 12 episódios no total. Os três primeiros episódios serão liberados no serviço de streaming nesse dia.