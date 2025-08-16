Nova plataforma ajuda a mapear eventos paralelos à COP30 e engajar a sociedade na luta climática

O portal também destaca a importância da participação cidadã na construção de soluções climáticas (Matheus Carvalho/ABERJE/Divulgação)
Repórter de ESG
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 13h00.
Com a proximidade da COP30, que acontecerá em Belém (PA) em novembro, uma série de eventos e ações paralelas começa a ganhar destaque. Além dos compromissos oficiais da conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), uma rede de mobilização social busca envolver mais pessoas nas discussões e soluções para a crise climática. Para isso, foi lançado o portal COP30 Events, uma plataforma sem fins lucrativos que mapeia eventos ligados à COP30 e à agenda climática.
A iniciativa, que reúne conferências, seminários, oficinas, painéis e exposições, busca dar visibilidade às ações extraoficiais promovidas pela sociedade civil, setor privado, academia e organizações internacionais. Disponível em português e inglês, o site facilita o acesso a informações sobre atividades em Belém, no Brasil e no exterior, incluindo também eventos virtuais.
O site COP30 Events já conta com mais de 40 eventos cadastrados e espera aumentar significativamente esse número até o início da conferência. Para Marina Cançado, fundadora da Converge Capital, uma das responsáveis pelo portal, a plataforma será um ponto de encontro para todos aqueles que desejam contribuir ativamente para o debate e as soluções climáticas.
“Estamos em um esforço constante para engajar mais pessoas e organizações. A ideia é criar um espaço onde diferentes vozes possam se conectar, aprender e colaborar em torno da crise climática”, afirmou Cançado.
O portal abrange uma ampla gama de temas, como finanças para o clima, tecnologia e inovação, agricultura sustentável, mercado de carbono e justiça climática, buscando garantir que todos os aspectos da mudança climática sejam debatidos.
Os eventos mapeados pela plataforma estão principalmente concentrados na Zona Verde da COP30, onde a sociedade civil terá espaço para se manifestar durante a conferência. Além disso, a plataforma também inclui ações que ocorrerão em outros locais em Belém e eventos em outras partes do mundo. Para os organizadores de eventos, a inscrição no site é gratuita e passa por um processo de curadoria para garantir que estejam alinhados com as temáticas da conferência.
A plataforma tem como objetivo não só organizar e divulgar os eventos, mas também facilitar a participação ativa de organizações e indivíduos no processo. “Queremos que as pessoas saibam sobre as diferentes iniciativas e possam se engajar. O site tem um papel fundamental em organizar e fortalecer a mobilização social”, explicou Cançado.
Além de proporcionar visibilidade a eventos ligados à COP30, o portal também destaca a importância da participação cidadã na construção de 00. “Estamos criando uma rede global de colaboração, onde todos podem contribuir para enfrentar a crise climática. Cada ação conta, e cada evento tem o potencial de gerar um impacto positivo”, afirma Cançado.