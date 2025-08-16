ESG

Nova plataforma ajuda a mapear eventos paralelos à COP30 e engajar a sociedade na luta climática

COP30 Events reúne ações de diversos segmentos e impulsiona o engajamento da sociedade civil em torno da mudança climática

O portal também destaca a importância da participação cidadã na construção de soluções climáticas (Matheus Carvalho/ABERJE/Divulgação)

O portal também destaca a importância da participação cidadã na construção de soluções climáticas (Matheus Carvalho/ABERJE/Divulgação)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 13h00.

Com a proximidade da COP30, que acontecerá em Belém (PA) em novembro, uma série de eventos e ações paralelas começa a ganhar destaque. Além dos compromissos oficiais da conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), uma rede de mobilização social busca envolver mais pessoas nas discussões e soluções para a crise climática. Para isso, foi lançado o portal COP30 Events, uma plataforma sem fins lucrativos que mapeia eventos ligados à COP30 e à agenda climática.

A iniciativa, que reúne conferências, seminários, oficinas, painéis e exposições, busca dar visibilidade às ações extraoficiais promovidas pela sociedade civil, setor privado, academia e organizações internacionais. Disponível em português e inglês, o site facilita o acesso a informações sobre atividades em Belém, no Brasil e no exterior, incluindo também eventos virtuais.

Mobilização contra mudanças climáticas

O site COP30 Events já conta com mais de 40 eventos cadastrados e espera aumentar significativamente esse número até o início da conferência. Para Marina Cançado, fundadora da Converge Capital, uma das responsáveis pelo portal, a plataforma será um ponto de encontro para todos aqueles que desejam contribuir ativamente para o debate e as soluções climáticas.

“Estamos em um esforço constante para engajar mais pessoas e organizações. A ideia é criar um espaço onde diferentes vozes possam se conectar, aprender e colaborar em torno da crise climática”, afirmou Cançado.

O portal abrange uma ampla gama de temas, como finanças para o clima, tecnologia e inovação, agricultura sustentável, mercado de carbono e justiça climática, buscando garantir que todos os aspectos da mudança climática sejam debatidos.

Sociedade civil na COP30

Os eventos mapeados pela plataforma estão principalmente concentrados na Zona Verde da COP30, onde a sociedade civil terá espaço para se manifestar durante a conferência. Além disso, a plataforma também inclui ações que ocorrerão em outros locais em Belém e eventos em outras partes do mundo. Para os organizadores de eventos, a inscrição no site é gratuita e passa por um processo de curadoria para garantir que estejam alinhados com as temáticas da conferência.

A plataforma tem como objetivo não só organizar e divulgar os eventos, mas também facilitar a participação ativa de organizações e indivíduos no processo. “Queremos que as pessoas saibam sobre as diferentes iniciativas e possam se engajar. O site tem um papel fundamental em organizar e fortalecer a mobilização social”, explicou Cançado.

Além de proporcionar visibilidade a eventos ligados à COP30, o portal também destaca a importância da participação cidadã na construção de 00. “Estamos criando uma rede global de colaboração, onde todos podem contribuir para enfrentar a crise climática. Cada ação conta, e cada evento tem o potencial de gerar um impacto positivo”, afirma Cançado.

