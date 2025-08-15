Goiânia sediará evento para debater a transformação do setor de finanças sustentáveis

Sustainable Finance Summit: evento traz temas relevantes como COP 30, mercado de carbono e o papel do capital privado na transição para um futuro mais verde (Sustainable Finance Summit/Divulgação)
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16h25.
Última atualização em 15 de agosto de 2025 às 16h58.
No dia 4 de setembro, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia (GO), será palco do Sustainable Finance Summit 2025, evento que reunirá líderes, especialistas e investidores para discutir como unir rentabilidade a impacto positivo.
Com programação das 8h às 21h, o encontro quer acelerar a transformação do setor de finanças sustentáveis no Brasil, aproximando capital de projetos inovadores e de alto impacto socioambiental.
A proposta é criar um ambiente dinâmico para troca de conhecimento, geração de negócios e parcerias estratégicas que impulsionem a transição para uma economia de baixo carbono.
A agenda inclui plenárias, deep sessions e mesas-redondas sobre temas relevantes, como:
Também serão discutidos temas como bioinsumos, soluções climáticas baseadas em dados, crédito sustentável e o papel das mulheres na liderança da sustentabilidade.
O evento conta com um conselho curador formado por especialistas como Leandro Waquil (CBI), Tiago Lessa (Pinheiro Neto), Marco Aurelio (Agrishift), Alexandre Hornemann (Embaixada da Dinamarca) e Maxime Garde (especialista em finanças sustentáveis), entre outros.
Confira aqui a programação completa e garanta sua inscrição.