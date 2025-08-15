ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd
Afya Cinza
Copasa Cinza
Danone Cinza
Ypê cinza

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Goiânia sediará evento para debater a transformação do setor de finanças sustentáveis

Sustainable Finance Summit 2025 discutirá como unir rentabilidade e impacto positivo

Sustainable Finance Summit: evento traz temas relevantes como COP 30, mercado de carbono e o papel do capital privado na transição para um futuro mais verde (Sustainable Finance Summit/Divulgação)

Sustainable Finance Summit: evento traz temas relevantes como COP 30, mercado de carbono e o papel do capital privado na transição para um futuro mais verde (Sustainable Finance Summit/Divulgação)

EXAME Solutions
EXAME Solutions

EXAME Solutions

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16h25.

Última atualização em 15 de agosto de 2025 às 16h58.

No dia 4 de setembro, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia (GO), será palco do Sustainable Finance Summit 2025, evento que reunirá líderes, especialistas e investidores para discutir como unir rentabilidade a impacto positivo.

Com programação das 8h às 21h, o encontro quer acelerar a transformação do setor de finanças sustentáveis no Brasil, aproximando capital de projetos inovadores e de alto impacto socioambiental.

A proposta é criar um ambiente dinâmico para troca de conhecimento, geração de negócios e parcerias estratégicas que impulsionem a transição para uma economia de baixo carbono.

Temas centrais: do agro à transição energética

A agenda inclui plenárias, deep sessions e mesas-redondas sobre temas relevantes, como:

  • Brasil e COP30: como nos tornar um facilitador global da transição verde
  • Impacto, sustentabilidade e o papel do capital privado: quem vai pagar pela transição?
  • Pecuária do futuro: rastreabilidade, conversão de pastagens e o papel do Brasil na transição global
  • Derivativos de carbono e mercados emergentes: oportunidades e barreiras
  • Blended finance e inovação em fundos de impacto
  • ESG legal & compliance no mercado de capitais e agro sustentável

Também serão discutidos temas como bioinsumos, soluções climáticas baseadas em dados, crédito sustentável e o papel das mulheres na liderança da sustentabilidade.

Conselho curador e nomes de peso

O evento conta com um conselho curador formado por especialistas como Leandro Waquil (CBI), Tiago Lessa (Pinheiro Neto), Marco Aurelio (Agrishift), Alexandre Hornemann (Embaixada da Dinamarca) e Maxime Garde (especialista em finanças sustentáveis), entre outros.

Confira aqui a programação completa e garanta sua inscrição.

Acompanhe tudo sobre:branded-content

Mais de ESG

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Como o Brasil lidera a revolução energética global

Como a energia das ondas do mar pode acelerar a transição energética?

Seu cachorro pode ter uma pegada de carbono maior do que você imagina, diz estudo

Falta de acordo no tratado de plásticos é arma para países petroleiros; veja a repercussão do tema

Mais na Exame

Mundo

Trump diz que tarifas sobre semicondutores virão em breve e podem chegar a 300%

Brasil

Governo dos EUA cancela vistos de esposa e filha de ministro Alexandre Padilha

Carreira

Resgatado de uma caçamba de lixo quando bebê, hoje ele é dono de uma empresa de R$ 220 milhões

Casual

Os melhores eventos culturais em São Paulo para o fim de semana