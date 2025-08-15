Goiânia sediará evento para debater a transformação do setor de finanças sustentáveis

No dia 4 de setembro, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia (GO), será palco do Sustainable Finance Summit 2025, evento que reunirá líderes, especialistas e investidores para discutir como unir rentabilidade a impacto positivo.

Com programação das 8h às 21h, o encontro quer acelerar a transformação do setor de finanças sustentáveis no Brasil, aproximando capital de projetos inovadores e de alto impacto socioambiental.

A proposta é criar um ambiente dinâmico para troca de conhecimento, geração de negócios e parcerias estratégicas que impulsionem a transição para uma economia de baixo carbono.

Temas centrais: do agro à transição energética

A agenda inclui plenárias, deep sessions e mesas-redondas sobre temas relevantes, como:

Brasil e COP30 : como nos tornar um facilitador global da transição verde

: como nos tornar um facilitador global da transição verde Impacto, sustentabilidade e o papel do capital privado: quem vai pagar pela transição?

quem vai pagar pela transição? Pecuária do futuro : rastreabilidade, conversão de pastagens e o papel do Brasil na transição global

: rastreabilidade, conversão de pastagens e o papel do Brasil na transição global Derivativos de carbono e mercados emergentes: oportunidades e barreiras

oportunidades e barreiras Blended finance e inovação em fundos de impacto

ESG legal & compliance no mercado de capitais e agro sustentável

Também serão discutidos temas como bioinsumos, soluções climáticas baseadas em dados, crédito sustentável e o papel das mulheres na liderança da sustentabilidade.

Conselho curador e nomes de peso

O evento conta com um conselho curador formado por especialistas como Leandro Waquil (CBI), Tiago Lessa (Pinheiro Neto), Marco Aurelio (Agrishift), Alexandre Hornemann (Embaixada da Dinamarca) e Maxime Garde (especialista em finanças sustentáveis), entre outros.

Confira aqui a programação completa e garanta sua inscrição.