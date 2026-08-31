C&A soma R$ 45,7 milhões ao lucro com ESG e leva moda circular à Avenida Paulista

Um dos endereços mais icônicos de São Paulo, a Avenida Paulista acaba de ganhar uma loja conceito da C&A e a varejista quer usá-la para "dar luz" à sustentabilidade.

Inaugurada em 27 de agosto, na mesma semana em que a marca completou 50 anos de atuação no Brasil, a unidade de mais de 2 mil metros quadrados faz parte do ciclo de expansão da companhia e aposta em um modelo que une moda sustentável, experiência e tecnologia, agora levado a um dos pontos mais disputados do varejo.

A aposta na Paulista se dá em meio a um cenário de consumo pressionado. No 2º trimestre de 2026, a C&A teve lucro líquido ajustado recorde de R$ 130,1 milhões, mesmo com o menor fluxo de clientes durante a Copa do Mundo e um ambiente de juros altos.

Com 341 lojas ao fim de junho, a companhia mantém o ciclo de reformas e expansão que agora desembarca em um dos endereços mais disputados do varejo.

Não por acaso, o momento também coincide com outro marco: nesta segunda-feira, 31, a C&A publicou seu primeiro relatório sobre o impacto financeiro da sustentabilidade no negócio, o IFRS, de forma voluntária após a CVM retirar a obrigatoriedade.

De acordo com o documento, em 2025, R$ 45,7 milhões foi o efeito positivo de práticas ESG no lucro líquido da C&A.

O que sustenta a loja por trás da vitrine

Logo ao entrar na nova loja, o consumidor não se depara com uma vitrine comum: dá de cara com a estreia de uma coleção 100% circular assinada pelo designer Gustavo Silvestre, feita inteiramente a partir de jeans reciclado. É a primeira vez que a C&A lança um collab com um artista brasileiro e em menos de 1h30 da abertura da loja, as peças esgotaram.

Por trás da collab está o Movimento ReCiclo, iniciativa de economia circular que nasceu há quase uma década e que já arrecadou quase meia tonelada de peças por meio das urnas presentes nas lojas.

"O movimento é algo que inovamos, e muitas pessoas ainda precisam entender. Por isso fizemos essa campanha: para fomentar a circularidade", diz Cecília Preto Alexandre, CMO da C&A.

Mas a experiência começa ainda antes: a parada de ônibus em frente à loja também traz peças de jeans reciclado para chamar a atenção de quem está na avenida onde passam cerca de 1,5 milhão de pessoas todos os dias.

A unidade segue o conceito Energia, com arquitetura assinada pela Gensler, e integra moda, tecnologia e experiência física e digital. Toda a energia consumida pela loja vem de fontes renováveis. As cortinas são feitas de jeans mais sustentável, as sacolas são de tecido reutilizável no lugar do plástico tradicional, e o piso das áreas esportivas é de borracha reciclada.

No subsolo onde ficam os caixas, há um espaço de destaque logo após a escada para a urna do Movimento ReCiclo, programa de economia circular e logística reversa criado pela C&A em 2017 e que recebe peças de qualquer marca doadas pelos clientes.

A jornada é estampada para o consumidor ver os resultados:

460 mil peças arrecadadas desde o início do programa, em 2017

110 mil peças arrecadadas somente em 2025

72 mil peças em bom estado destinadas à doação

26 mil peças enviadas para coprocessamento

mais de 11 mil peças efetivamente recicladas

"É um projeto que nos enche de orgulho. Conseguimos desenvolver uma tecnologia que faz o jeans voltar para a cadeia produtiva. Somos a única varejista de moda no Brasil que dá vida nova a uma coleção inteira dessa forma", afirma Cyntia Kasai, gerente de ASG da C&A.

Segundo Cyntia, as peças em melhor estado recebidas nas urnas são doadas ao Instituto C&A, o que soma impacto ambiental e social.

"As lojas que passam por reforma e expansão já nascem com uma área dedicada para mostrar o Movimento ReCiclo", destaca. A nova unidade nasceu até com bancos pensados para as pessoas sentarem, descansarem e serem impactadas pela ação.

"É possível enxergar e entender toda a rota da peça", explica a diretora. A companhia também usa blockchain para rastreabilidade: hoje, 100% do jeans da C&A já é feito com matéria-prima de origem mais sustentável, e cada peça traz etiqueta com informações sobre origem e etapas de produção.

Por que publicar um relatório que não é mais obrigatório

A decisão de publicar o IFRS voluntariarmente mesmo após a CVM retirar a exigência está ligada a uma agenda que a C&A constrói há mais de duas décadas. Para Laurence Gomes, CFO e diretor de Relações com Investidores da C&A, a publicação também carrega um recado sobre a posição estratégica do Brasil.

"O país se colocou na vanguarda. É um padrão internacional recente, ao qual poucos países aderiram, e o mercado nacional se antecipou. Esse é um mérito que precisa ser reconhecido", destaca o executivo, em entrevista à EXAME.

Segundo o CFO, publicar o IFRS é uma decisão estratégica. A agenda ESG da companhia assumiu compromissos públicos com prazo até 2030 e tem meta de redução de emissões.

"O relatório materializa uma parte dessa estratégia e mostra, com método e verificação externa, aquilo que já vínhamos construindo. É uma evolução para qualificar a informação que chega ao investidor e ao mercado", complementa.

Outro fator é que os riscos climáticos entraram de vez na gestão do negócio. Segundo Laurence, o tema está incorporado à matriz corporativa, com supervisão do Conselho de Administração e dos comitês internos.

O relatório lista quatro frentes de risco: a assertividade das coleções diante de temperaturas atípicas, a performance dos canais de venda em eventos climáticos extremos, a capacidade de distribuição logística e a dependência de terceiros na rede de fornecimento.

Para cada uma delas, já há uma "resposta" em curso. Na ponta comercial, isso passa pela abordagem de Test & Learn, validar produtos e volumes em escala reduzida antes de ir para produção em larga escala, e pelo acompanhamento das condições climáticas como insumo para definir o sortimento das lojas.

Na gestão de estoque, a saída é realocar peças entre regiões com padrões climáticos distintos, evitando que uma coleção fique parada por causa de um verão ou inverno atípico.

O impacto para além das lojas

A marca também reconhece que a decisão nasceu de uma coerência interna, mas admite o potencial de efeito coletivo. "O setor de moda tem uma característica que torna esse movimento naturalmente coletivo, porque a rede de fornecimento é compartilhada", frisa o CFO.

A C&A trabalha com 946 fornecedores diretos e outros 816 além do primeiro nível, em elos como fiação, tecelagem, tingimento e acabamento. "Toda boa prática que se consolida em uma companhia tende a se propagar pela cadeia e beneficiar o setor inteiro. Se a nossa publicação contribuir nesse sentido, será muito bem-vinda", acrescenta.

É esse o fio que conecta a urna de jeans no meio da loja da Paulista ao IFRS: dos R$ 45,7 milhões de impacto positivo no lucro líquido mensurados pela companhia em 2025, R$ 41,7 milhões vieram justamente de projetos de reformas e expansão com menor impacto.