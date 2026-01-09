NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: O legado ESG da Allos — da eletromobilidade à reciclagem

Com presença em 50 shoppings centers pelo Brasil e mais de 50 milhões de visitas mensais, a Allos transformou seu alcance massivo em ferramenta de mudança. A estratégia vai de pontos de coleta seletiva à criação do CARG, projeto de mobilidade elétrica que deve se tornar a maior rede de eletropostos do país até 2027, com mais de 600 vagas em 42 shoppings.

Em entrevista ao videocast "Negócios Sustentáveis" da EXAME, Paula Fonseca, diretora jurídica, compliance e ESG da Allos, revelou que a empresa antecipou suas metas ambientais de 2030 para 2025 nos shoppings da Bacia Amazônica — dois em Belém e dois em Manaus — como legado concreto para a COP30, realizada na capital paraense.

"A transição climática é uma dor nossa. Vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Temos que fazer a nossa parte através de iniciativas que possam envolver os nossos lojistas e consumidores", afirmou a executiva.

Os desafios reais da reciclagem

Entre todas as metas estabelecidas pela Allos, a que mais trouxe desafios foi alcançar mais de 90% de reciclagem ou compostagem dos resíduos. Em Belém, a empresa não encontrou fornecedores capacitados para fazer a compostagem e precisou internalizar o processo: comprou as composteiras e treinou a própria equipe.

Mas o maior obstáculo veio do engajamento dos lojistas. Para que 90% do lixo não vá para aterros, a Allos treinou mais de 17 mil lojistas em um ano sobre separação correta de resíduos.

"Quando fazemos esse treinamento para 17 mil pessoas, estamos também está inspirando sobre a importância da reciclagem, da preservação do meio ambiente, e como é importante que cada um faça a sua parte", disse Paula.

Diversidade como espelho do consumidor

Além das metas ambientais, a Allos estabeleceu objetivos robustos na área social: 50% de mulheres na liderança e 48% de negros em cargos de liderança (considerando cargos de supervisor e acima) até 2030. A meta foi construída em parceria com o Movimento pela Equidade Racial.

"Os 50 milhões de visitas que a gente recebe são reflexo do Brasil. São também cerca de 56% negros, entre pretos e pardos. E nós queremos ter dentro de casa o espelho do Brasil, o espelho do nosso consumidor", explicou a executiva.

No último ano, 700 colaboradores negros participaram de algum tipo de ação junto ao Mover, incluindo treinamentos, mentoria e desenvolvimento. A empresa também está no índice de diversidade da B3.

Mobilidade elétrica e conveniência sustentável

O CARG, projeto de eletropostos da Allos, já está presente em 13 shoppings com quase 200 vagas. A iniciativa nasceu da percepção de que muitos consumidores não aderem ao carro elétrico por não conseguirem instalar carregadores em casa ou no prédio.

"É uma iniciativa que junta tudo: conveniência, um presente para a cidade e fazer os nossos shoppings de fato contribuírem para o meio ambiente", afirmou Paula.

Investimento social e educação que transforma

Além das mais de 2 mil ações sociais anuais realizadas nos shoppings — como doação de agasalhos, alimentos, materiais escolares e o projeto "Leitura para Todos", que já distribuiu 1 milhão de livros infantis —, a Allos decidiu estruturar um investimento social privado focado em educação.

Cada shopping apoiará ONGs ou terá projetos próprios de educação básica ou profissionalizante. Em 2025, 1.500 pessoas foram beneficiadas. Até 2030, a meta é impactar mais de 25 mil pessoas nas comunidades do entorno dos shoppings.

"Nós temos o orgulho de ter definido essas metas em 2022 e não ter mudado. Mas para fazer cada uma dessas 12 metas, a gente está sempre aprendendo, está sempre melhorando", concluiu Paula Fonseca.

Confira o episódio completo do videocast no YouTube da EXAME: