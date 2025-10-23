Como a Allos acelerou a maior fusão de shoppings da América Latina

Há três anos, duas gigantes do setor de shopping centers decidiram se unir e formar o que hoje é a Allos, maior grupo do segmento na América Latina. O desafio era enorme: integrar estruturas, processos e culturas diferentes. A ponte entre o passado e o futuro foi construída pelo RH, que assumiu o papel de motor da transformação.

“O nosso primeiro grande trabalho foi fazer uma gestão de mudança que unisse essas pessoas em torno de um novo propósito”, conta Renata Correa, diretora executiva de Gente e Performance da Allos.

Uma cultura para os mais de

Com 54 shoppings, sendo 45 próprios e 9 administrados, e mais de 50 milhões de visitantes mensais, a Allos nasceu grande — e com a responsabilidade de fazer da cultura um diferencial competitivo. Para isso, desde a fusão, o RH liderou um processo profundo de escuta e integração. O resultado foi o lançamento de um novo propósito e de um guia de cultura em 2023, construídos de forma coletiva e disseminados entre mais de 300 lideranças.

“Cultura não é PowerPoint, é comportamento, decisão e exemplo. E o RH estratégico é aquele que se senta à mesa e leva conversas corajosas”, afirma a executiva.

O projeto cultural começou com a definição do propósito — “Conectar pessoas, negócios e a sociedade, servindo e encantando todos os dias” — e dos valores da nova companhia. A partir daí, a Allos criou um Guia de Cultura, lançado em convenção com mais de 300 líderes, que define os comportamentos esperados em cada valor.

“Valores não se negociam. São as regras de convivência que sustentam tudo o que fazemos”, diz Renata.

Uma cultura prática

O RH também implantou ferramentas para tornar essa cultura prática: avaliação 360° para lideranças e 180° para demais funcionários, book de metas por shopping e convenções anuais para alinhamento. “Cada líder é um embaixador da cultura”.

O esforço deu frutos: hoje, a Allos registra 95% de engajamento interno e se destaca como exemplo de como o RH pode ser o coração do negócio - especialmente em momentos de transformação.

O resultado já se vê - e é previsto

Em 2024, a Allos registrou R$ 2,9 bilhões de receita bruta e mais de R$ 40 bilhões em vendas totais nos shoppings.

“O próximo passo é aprofundar o plano de carreira, amadurecer os sistemas de gestão e seguir expandindo o uso de inteligência artificial”, afirma Correa.

Definir, estruturar e praticar a cultura organizacional foi um dos benefícios que engaja os funcionários da Allos, tanto que neste ano é uma das três empresas de destaque no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria de 5.000 a 10.000 funcionários.