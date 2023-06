Natura lança projeto para eliminar plástico de uso único

Com o compromisso de tornar o material de todas as suas embalagens 100% reutilizável, reciclável ou compostável até o final da década, a marca de cosméticos Natura realiza um projeto para eliminar o plástico de uso único de todas as amostras de perfumaria.

A partir de agora, as embalagens serão, gradualmente, feitas de papel de fontes renováveis e oriundo de florestas plantadas e certificadas. O processo é realizado em parceria com a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto.

Os flaconetes, hoje produzidos com plástico virgem, também passarão a ser de plástico 100% reciclado. Com o movimento, cerca de 83 toneladas de plástico de uso único deixarão de ser descartadas no meio ambiente anualmente. E, consequentemente, nos ecossistemas marinhos, o principal destino desse tipo de resíduos.

Volume de plásticos

Segundo o estudo Breaking the Plastic Wave, publicado pela Fundação Ellen MacArthur, estima-se que, até 2040, o volume de plásticos no mercado dobrará. Além disso, o volume anual de plásticos que entra no oceano quase triplicará (de 11 milhões de toneladas em 2016 para 29 milhões de toneladas em 2040) e a quantidade de plástico nos oceanos quadruplicará (atingindo mais de 600 milhões de toneladas) caso não sejam tomadas medidas urgentes.

O Brasil, por exemplo, é responsável por despejar 325 mil toneladas de lixo plástico por ano no mar. Já outra pesquisa da Worth Global Style Network (WGSN) estima que 90% das embalagens plásticas no mundo são descartáveis e só podem ser recicladas uma vez. Isto é, um material usado por poucos minutos, mas que leva centenas de anos para se decompor.

“Decidimos começar o projeto pelas amostras das fragrâncias de Kaiak Vital, uma das linhas da icônica marca Kaiak, que sempre teve uma forte conexão e relação com o mar e que, desde 2020, aborda a poluição das águas”, diz Denise Coutinho, diretora de marketing da Natura. “A marca optou por encarar o problema e criar soluções para mudar essa realidade. As embalagens da linha refletem essa decisão e, por isso, são feitas de escolhas que respeitam os oceanos”.

Fabio Almeida, diretor executivo de papel e embalagens da Suzano, para atender à crescente demanda da sociedade por um futuro mais sustentável, é fundamental unir forças com parceiros. "Ficamos muito felizes em estar com a Natura em uma iniciativa que contribui para reforçar o nosso compromisso de oferecer, até 2030, 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável, desenvolvidos a partir da biomassa de eucalipto, para substituir plásticos e outros derivados do petróleo”.

Compromisso da Natura

Atualmente, as embalagens das fragrâncias de Kaiak contém mais de 50% de plástico retirado do litoral, além de serem projetadas para terem 20% menos plástico e contar com até 30% de vidro reciclado. A meta da marca é reaproveitar, em um ano, 102 toneladas de plástico.

“A redução de resíduos é um compromisso de longa data da Natura, que foi a primeira empresa de cosméticos brasileira a lançar refis, há 40 anos. Encontrar alternativas e soluções para o problema da poluição plástica é um desafio diário para nós. Portanto, aumentar a quantidade de plástico reciclado nas embalagens, eliminar o plástico de uso único dos materiais e reduzir cada vez mais a geração de resíduos são metas constantes. Ao eliminar o plástico de uso único de amostras de perfumaria de Kaiak Vital, conseguiremos diminuir o tempo de decomposição do material e, assim, mitigar o impacto negativo no meio ambiente”, diz Denise. Segundo a executiva, as novas embalagens das amostras das fragrâncias de Kaiak feitas de papel estarão disponíveis com as Consultoras de Beleza em todo o Brasil.

Atualmente, 81% de todo o material de embalagens da Natura já é reutilizável, reciclável ou compostável. O objetivo agora é chegar a 100% até o final da década, migrando de modelos de uso único para os de reuso, utilizando alternativas mais sustentáveis, como o papel, uma matéria-prima de fonte renovável. Além disso, todos os frascos da perfumaria da Natura já são feitos com até 30% de vidro reciclado. As metas fazem parte da Visão 2030 do grupo Natura &Co, também conhecido como Compromisso com a Vida. A empresa busca, ainda, alcançar zero emissões líquidas de carbono até 2030.