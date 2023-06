Fórum Econômico Mundial: área que vai gerar 1 milhão de empregos não tem profissionais suficiente

Um milhão de novas vagas de emprego serão abertas na área de ESG até 2027, segundo a pesquisa “Futuro do Trabalho” realizada pelo Fórum Econômico Mundial em parceria com a Fundação Dom Cabral. O cargo de especialista em ESG ocupa a segunda posição entre as profissões com maior potencial de gerar novas vagas, com uma previsão de crescimento de 33%.

Apesar de os novos postos serem uma boa notícia, o crescimento preocupa a Diretora de Políticas Públicas Globais do LinkedIn, Sue Duke. “Os dados do LinkedIn deixam claro que, embora haja uma grande demanda por talentos com habilidades ecológicas, as pessoas não estão desenvolvendo habilidades ecológicas em um ritmo suficientemente rápido para cumprir as metas climáticas”, afirmou a executiva no relatório global.

Este não é o primeiro estudo que aponta a lacuna entre a demanda por profissionais ESG e a oferta por pessoas qualificadas. O Guia Salarial 2023 da Robert Half apontou que apesar de a remuneração da área variar entre R$ 6 mil e R$ 35 mil, e o especialista em ESG ser cada dia mais procurado e valorizado, ainda faltam pessoas preparadas para trabalhar com o tema.

O relatório da consultoria global de carreira também revelou que para 55% das empresas, a falta de profissionais é a principal barreira para a adoção de práticas ESG nas organizações. Na prática, as instituições estão em uma busca urgente pelos especialistas em ESG, principalmente pela emergência do tema.

As grandes empresas do mundo estão olhando para ESG e valorizando cada vez mais as práticas ambientais, sociais e de governança. Grandes corporações, como Natura, Ambev, Totvs, Nubank e tantas outras têm se dedicado às iniciativas sobre o tema. Uma pesquisa da Aberje apontou que, aqui no Brasil, 95% das empresas têm ESG como prioridade em suas agendas

Diante dessa demanda do mercado por profissionais especializados em ESG

os alunos recebem um certificado de participação.

*Este é um conteúdo apresentado por EXAME Academy