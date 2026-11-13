Frete do agro dispara 20% no Norte e fica mais caro em quase todo o Brasil

O preço médio do frete rodoviário do agronegócio subiu em quatro das cinco regiões brasileiras em outubro, na comparação com setembro. O Norte liderou os aumentos, com alta de 20%, seguido pelo Nordeste (7%), Sul (2,9%) e Sudeste (2,3%). O Centro-Oeste foi a única região a registrar queda, de 0,8%, segundo o relatório Frete Insights, da Frete.com, divulgado nesta sexta-feira, 13, à EXAME.

No Norte, o valor médio do transporte de cargas agrícolas passou de R$ 0,315 em setembro para R$ 0,378 por tonelada transportada por quilômetro rodado em outubro. O avanço superou o aumento de 10,4% registrado no conjunto de todas as cargas da região.

Apesar da maior alta percentual no Norte, o Sudeste manteve o frete agrícola mais caro do Brasil, com média de R$ 0,438 por tonelada por quilômetro em outubro, ante R$ 0,428 em setembro.

Na sequência aparecem Sul (R$ 0,386), Norte (R$ 0,378), Centro-Oeste (R$ 0,368) e Nordeste (R$ 0,365).

Os fretes mais caros do Brasil

No Nordeste, o preço médio do frete agrícola avançou de R$ 0,341 para R$ 0,365 por tonelada por quilômetro. No Sul, passou de R$ 0,375 para R$ 0,386, enquanto no Centro-Oeste recuou de R$ 0,371 para R$ 0,368 no mesmo período.

No transporte de cargas agrícolas em carrocerias graneleiras, o Sudeste também apresentou o maior preço médio, de R$ 0,427 por tonelada por quilômetro. O Centro-Oeste registrou R$ 0,400, seguido por Sul (R$ 0,383), Norte (R$ 0,381) e Nordeste (R$ 0,357).

Considerando todos os setores da economia, o Índice Frete.com de Preços (IFP) avançou 4,47% em outubro, para R$ 0,412 por tonelada por quilômetro.

Foi a segunda alta mensal consecutiva e o maior valor desde junho, quando o indicador atingiu R$ 0,4142. Os dados consideram os preços de frete publicados na plataforma Frete.com.