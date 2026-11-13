Varejo brasileiro, PPI americano e falas do Fed e Galípolo: o que move os mercados

Os mercados chegam à sexta-feira, 13, após mais uma sessão de pressão sobre os ativos brasileiros. O Ibovespa fechou em queda de 0,43% na quinta, 12, aos 171.324 pontos, enquanto o dólar avançou 1,62%, a R$ 5,652, no maior patamar em 17 meses. A combinação de incertezas sobre o ajuste fiscal, resultados corporativos e um ambiente internacional mais defensivo manteve os investidores cautelosos.

No Brasil, a agenda econômica traz dados de vendas no varejo e produção agrícola, que ajudam a medir o ritmo da atividade econômica. Já nos Estados Unidos, a divulgação dos preços ao produtor e as falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, podem trazer novas pistas sobre os próximos passos da política monetária.

O mercado também acompanha os desdobramentos da discussão sobre medidas de ajuste das contas públicas em 2027, depois das dificuldades enfrentadas pelo governo para avançar com a proposta no Congresso. No exterior, a disparada do petróleo, em meio à retomada das tensões entre Estados Unidos e Irã, e as incertezas envolvendo o setor de tecnologia continuam no radar.

O que acompanhar nesta sexta

Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados de vendas no varejo referentes a setembro. O indicador é acompanhado pelos investidores por oferecer uma leitura sobre o consumo das famílias e a atividade econômica brasileira.

Na última divulgação, referente a agosto, as vendas do varejo restrito cresceram 0,1% na comparação mensal e 0,4% em relação ao mesmo mês de 2025. No varejo ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, além de material de construção, houve queda de 0,2% na comparação com julho e alta de 0,1% em um ano.

No mesmo horário, o IBGE publica o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de outubro, com informações sobre as estimativas para as safras brasileiras.

Os indicadores serão avaliados em um momento em que os investidores também acompanham os efeitos dos juros elevados sobre a economia e o desempenho das empresas, especialmente após os resultados corporativos divulgados nesta semana.

Às 10h30, o mercado recebe o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos referente a outubro, além do núcleo do indicador, que exclui componentes mais voláteis. Na leitura anterior, de setembro, o PPI subiu 1,3% na comparação mensal e 6,3% em 12 meses. O núcleo avançou 0,7% no mês e 5% na comparação anual.

Os números ajudam a avaliar a trajetória dos custos na economia americana e podem influenciar as expectativas para os juros nos Estados Unidos. A política monetária do Fed é um dos principais fatores acompanhados pelos investidores globais, especialmente em um momento de pressão sobre os rendimentos dos títulos do Tesouro americano.

Ao longo do dia, dirigentes da autoridade monetária também participam de eventos. Às 12h50, a vice-presidente de supervisão do Fed, Michelle Bowman, participa de um encontro. Às 14h, será a vez da presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly, discursar. Já às 21h, o vice-presidente do banco central americano, Philip Jefferson, tem participação prevista em um evento.

As declarações podem ajudar a esclarecer como os dirigentes avaliam o cenário inflacionário e o espaço para eventuais mudanças nos juros.

Galípolo fala em evento do Barclays

No Brasil, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa pela manhã do Barclays Day, promovido pelo banco Barclays, em São Paulo. A palestra está prevista para começar às 10h20 e será aberta à imprensa.

A participação ocorre em meio à atenção dos investidores sobre a trajetória da inflação e dos juros brasileiros, além das incertezas fiscais que voltaram a pressionar os ativos locais.

À tarde, entre 15h e 16h, Galípolo tem uma audiência com representantes da Pontifícia Universidade Católica (PUC), da SulAmérica e da BlackRock Brasil, no edifício do Banco Central. O compromisso será fechado à imprensa e tratará de assuntos institucionais.

No calendário político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza visita de Estado às Filipinas, em Manila.

Balanços corporativos

O calendário de resultados também segue movimentado. No Brasil, estão previstas as divulgações dos balanços de Cosan, Rodobens, Arandu, Infracommerce e Agrogalaxy.

No exterior, os investidores acompanham os resultados de Mitsubishi e Mizuho.