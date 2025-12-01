Mudanças climáticas intensificam ciclones que já mataram mais de mil na Ásia

Uma combinação de ciclones tropicais e chuvas intensas de monção deixou um rastro de destruição em várias regiões da Ásia, causando mais de 1.100 mortes até esta segunda-feira, 1, e deixando milhares de pessoas desabrigadas.

Autoridades alertam que o número de vítimas deve aumentar nos próximos dias. Três sistemas tropicais se formaram simultaneamente, incluindo um raro ciclone no estreito de Malaca, provocando ventos fortes e chuvas torrenciais ao longo da última semana. Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã foram duramente atingidos por enchentes e deslizamentos de terra.

Na Indonésia, a situação é crítica: pelo menos 604 pessoas morreram e 464 estão desaparecidas. Quase 300 mil moradores foram deslocados e cerca de 3 mil casas sofreram danos, sendo 827 completamente destruídas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram moradores de Sumatra tentando atravessar barreiras destruídas e ruas alagadas para conseguir alimentos, medicamentos e combustível.

Fenômeno raro

O ciclone Senyar, que se formou próximo ao Equador — algo incomum devido à baixa força de rotação terrestre nessa região — foi classificado pela agência meteorológica da Indonésia como um fenômeno “raro”, embora mais frequente nos últimos cinco anos.

Outros dois sistemas agravaram a tragédia: o tufão Koto, que causou inundações nas Filipinas antes de atingir o Vietnã, e o ciclone Ditwah, que devastou o Sri Lanka.

No Sri Lanka, enchentes e deslizamentos já deixaram 366 mortos e 367 desaparecidos. Mais de 1,3 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas recordes, as piores em duas décadas. Cerca de 148 mil moradores estão em abrigos temporários, enquanto equipes de resgate trabalham para liberar estradas bloqueadas e levar ajuda às áreas isoladas.

Na Tailândia, ao menos 170 pessoas morreram em meio às piores enchentes dos últimos dez anos. O governo anunciou compensações de até 2 milhões de baht (cerca de £47 mil) para famílias que perderam parentes, mas enfrenta críticas pela resposta à crise. Dois funcionários locais foram suspensos por falhas na gestão do desastre.

No Vietnã, novas chuvas de até 150 mm são previstas para esta semana em regiões que ainda se recuperam de enchentes históricas. Já na Malásia, duas pessoas morreram e cerca de 18.700 permanecem em centros de evacuação após inundações no estado de Perlis.

Especialistas alertam que o aquecimento dos oceanos, causado pelas mudanças climáticas, intensifica a força dos ciclones tropicais e aumenta a frequência de chuvas extremas, embora o número total de tempestades anuais não tenha se alterado globalmente.