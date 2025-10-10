ESG

MOVER oferece 60 mil bolsas de estudos para pessoas negras em tecnologia, gestão e idiomas

Inscrições abertas até 15 de outubro para programas em parceria com Sebrae, EF, Anhanguera, Estácio e outras instituições com foco no desenvolvimento de profissionais

Inscrições para cursos em tecnologia, liderança, idiomas, empreendedorismo e empregabilidade estão abertas até 15 de outubro (Marko Geber/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 17h09.

Última atualização em 10 de outubro de 2025 às 17h17.

Em sua maior iniciativa desde a fundação, o Movimento pela Equidade Racial (MOVER) abre inscrições para 60 mil bolsas de estudo voltadas a profissionais negros em todo o Brasil. A campanha "MOVER o seu Futuro" oferece capacitação em diferentes áreas e níveis de carreira, desde jovens em busca do primeiro emprego até profissionais que almejam posições de liderança.

A ação integra um objetivo ambicioso: até 2030, o movimento pretende gerar três milhões de oportunidades de capacitação, conexão com emprego e empreendedorismo para a população negra. Para 2025, a meta é alcançar 300 mil oportunidades, sendo metade delas em bolsas de estudo.

COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!

"Isso amplia significativamente as oportunidades de crescimento profissional e fortalece a competitividade da população negra para conquistar melhores posições no mercado de trabalho", afirma Luciene Malta, head de Comunicação e Relações Institucionais do MOVER.

Em 2024, foram distribuídas mais de 270 mil oportunidades, incluindo 108 mil bolsas de estudo diretas. "Nos orgulhamos em contar que o Movimento já disponibilizou mais de 400 mil oportunidades para a população negra desde o início da nossa missão em 2021", revela Malta.

Teste online aponta melhor caminho

Os interessados podem acessar o site do movimento e fazer um teste rápido online que, baseado em interesses pessoais e profissionais, sugere os cursos mais adequados ao perfil de cada participante. É possível se inscrever em mais de um programa simultaneamente.

As oportunidades abrangem formações em liderança, tecnologia, idiomas, empreendedorismo e preparação para o mercado de trabalho, atendendo diferentes momentos da trajetória profissional.

Programas disponíveis

Afreektech: Desenvolvido pelo Movimento Black Money com apoio do MOVER, capacita jovens negros interessados em carreiras digitais. Oferece trilhas em marketing digital com IA, ciência de dados, vendas B2B e transformação digital, com certificações e uma comunidade de apoio.

Lideranças do Futuro: Parceria com o Instituto Four para profissionais que buscam cargos de gestão. O curso gratuito online inclui aulas com líderes renomados, atividades de estudo práticas e certificação em competências como gestão de carreira e liderança de alta performance.

Anhanguera Cursos Livres: Bolsas exclusivas em cinco eixos temáticos: Tecnologia e Inovação; Liderança e Gestão de Pessoas; Comunicação e Marketing Digital; Gestão Empresarial; e Sustentabilidade e Inclusão. Cada curso tem 40 horas e certificado.

Estácio Cursos Livres: Formações de 40 horas em áreas estratégicas do mercado, todas com certificação, destinadas exclusivamente a pessoas negras.

MOVER Mundo: Curso de idiomas online gratuito de seis meses em parceria com a EF. Oferece trilhas personalizadas em alemão, espanhol, francês e sueco, com foco em conteúdo profissional e de negócios. O participante tem acesso simultâneo aos quatro idiomas e recebe certificado internacional.

MOVER Mais Negócios: Realizado com o Sebrae, atende 30 mil empreendedores negros (MEI, ME e EPP) com capacitações e rodadas de negócios para conexão com grandes empresas associadas ao movimento.

Plataforma PROA: Prepara jovens de 17 a 22 anos de escolas públicas para o mercado de trabalho, desenvolvendo habilidades socioemocionais e competências técnicas, com apoio na conquista do primeiro emprego.

Coletivo Coca-Cola Jovem: Curso 100% online e gratuito via WhatsApp e aplicativo para jovens de 16 a 29 anos em vulnerabilidade social. São 12 videoaulas em formato nanolearning sobre elaboração de plano de vida e preparação para entrevistas. Após certificação, os participantes acessam uma comunidade com vagas exclusivas de mais de 400 empresas parceiras.

Estratégia alinhada ao mercado

A escolha das áreas de capacitação não é aleatória. Malta explica que a ideia surgiu do diagnóstico das principais barreiras enfrentadas pela população negra. "O Mover nasceu com o propósito de tornar o ambiente corporativo mais diverso e inclusivo. Ao longo do tempo, identificamos barreiras que ainda dificultam a inserção e a ascensão de pessoas negras no mercado de trabalho e em cargos de liderança", contextualiza.

"A partir desse diagnóstico, a oferta de cursos em tecnologia, liderança, idiomas, empreendedorismo e empregabilidade foi estruturada para encurtar caminhos que antes pareciam inacessíveis, fornecendo habilidades práticas e preparando profissionais para enfrentar desafios e aproveitar novas oportunidades", complementa.

A executiva ainda explica que as parcerias no projeto ajudam a levar mais impacto positivo para cada vez mais pessoas. "Ao unir forças com essas organizações, conseguimos ampliar o alcance e o impacto de nossas ações, fortalecendo o caminho para um mercado de trabalho mais equitativo e representativo", explica.

Inscrições até 15 de outubro

As inscrições podem ser feitas até 15 de outubro pelo site: https://jornada.somosmover.com/

