MOVER oferece 60 mil bolsas de estudos para pessoas negras em tecnologia, gestão e idiomas

Em sua maior iniciativa desde a fundação, o Movimento pela Equidade Racial (MOVER) abre inscrições para 60 mil bolsas de estudo voltadas a profissionais negros em todo o Brasil. A campanha "MOVER o seu Futuro" oferece capacitação em diferentes áreas e níveis de carreira, desde jovens em busca do primeiro emprego até profissionais que almejam posições de liderança.
A ação integra um objetivo ambicioso: até 2030, o movimento pretende gerar três milhões de oportunidades de capacitação, conexão com emprego e empreendedorismo para a população negra. Para 2025, a meta é alcançar 300 mil oportunidades, sendo metade delas em bolsas de estudo.
"Isso amplia significativamente as oportunidades de crescimento profissional e fortalece a competitividade da população negra para conquistar melhores posições no mercado de trabalho", afirma Luciene Malta, head de Comunicação e Relações Institucionais do MOVER.
Em 2024, foram distribuídas mais de 270 mil oportunidades, incluindo 108 mil bolsas de estudo diretas. "Nos orgulhamos em contar que o Movimento já disponibilizou mais de 400 mil oportunidades para a população negra desde o início da nossa missão em 2021", revela Malta.
Teste online aponta melhor caminho
Os interessados podem acessar o site do movimento e fazer um teste rápido online que, baseado em interesses pessoais e profissionais, sugere os cursos mais adequados ao perfil de cada participante. É possível se inscrever em mais de um programa simultaneamente.
As oportunidades abrangem formações em liderança, tecnologia, idiomas, empreendedorismo e preparação para o mercado de trabalho, atendendo diferentes momentos da trajetória profissional.
Programas disponíveis
Afreektech: Desenvolvido pelo Movimento Black Money com apoio do MOVER, capacita jovens negros interessados em carreiras digitais. Oferece trilhas em marketing digital com IA, ciência de dados, vendas B2B e transformação digital, com certificações e uma comunidade de apoio.
Lideranças do Futuro: Parceria com o Instituto Four para profissionais que buscam cargos de gestão. O curso gratuito online inclui aulas com líderes renomados, atividades de estudo práticas e certificação em competências como gestão de carreira e liderança de alta performance.
Anhanguera Cursos Livres: Bolsas exclusivas em cinco eixos temáticos: Tecnologia e Inovação; Liderança e Gestão de Pessoas; Comunicação e Marketing Digital; Gestão Empresarial; e Sustentabilidade e Inclusão. Cada curso tem 40 horas e certificado.
Estácio Cursos Livres: Formações de 40 horas em áreas estratégicas do mercado, todas com certificação, destinadas exclusivamente a pessoas negras.
MOVER Mundo: Curso de idiomas online gratuito de seis meses em parceria com a EF. Oferece trilhas personalizadas em alemão, espanhol, francês e sueco, com foco em conteúdo profissional e de negócios. O participante tem acesso simultâneo aos quatro idiomas e recebe certificado internacional.
MOVER Mais Negócios: Realizado com o Sebrae, atende 30 mil empreendedores negros (MEI, ME e EPP) com capacitações e rodadas de negócios para conexão com grandes empresas associadas ao movimento.
Plataforma PROA: Prepara jovens de 17 a 22 anos de escolas públicas para o mercado de trabalho, desenvolvendo habilidades socioemocionais e competências técnicas, com apoio na conquista do primeiro emprego.
Coletivo Coca-Cola Jovem: Curso 100% online e gratuito via WhatsApp e aplicativo para jovens de 16 a 29 anos em vulnerabilidade social. São 12 videoaulas em formato nanolearning sobre elaboração de plano de vida e preparação para entrevistas. Após certificação, os participantes acessam uma comunidade com vagas exclusivas de mais de 400 empresas parceiras.
Estratégia alinhada ao mercado
A escolha das áreas de capacitação não é aleatória. Malta explica que a ideia surgiu do diagnóstico das principais barreiras enfrentadas pela população negra. "O Mover nasceu com o propósito de tornar o ambiente corporativo mais diverso e inclusivo. Ao longo do tempo, identificamos barreiras que ainda dificultam a inserção e a ascensão de pessoas negras no mercado de trabalho e em cargos de liderança", contextualiza.
"A partir desse diagnóstico, a oferta de cursos em tecnologia, liderança, idiomas, empreendedorismo e empregabilidade foi estruturada para encurtar caminhos que antes pareciam inacessíveis, fornecendo habilidades práticas e preparando profissionais para enfrentar desafios e aproveitar novas oportunidades", complementa.
A executiva ainda explica que as parcerias no projeto ajudam a levar mais impacto positivo para cada vez mais pessoas. "Ao unir forças com essas organizações, conseguimos ampliar o alcance e o impacto de nossas ações, fortalecendo o caminho para um mercado de trabalho mais equitativo e representativo", explica.
Inscrições até 15 de outubro
As inscrições podem ser feitas até 15 de outubro pelo site: https://jornada.somosmover.com/
