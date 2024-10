MOVER oferece 18 mil bolsas de estudo em cursos livres e de pós-graduação; veja como se inscrever

O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) anunciou a abertura das inscrições para 18 mil bolsas de estudos voltadas para pessoas negras. São cursos livres e de pós-graduação voltados para a melhoria profissional e a aceleração da carreira de pretos e pardos.

Os cursos livres estão disponíveis para qualquer pessoa que se identifique como negra e incluem temáticas como redação digital, planejamento estratégico, programação, gestão de ESG, vendas e gestão financeira. As capacitações são ministradas pelas instituições de ensino Anhanguera e Estácio e têm curta duração, voltados para a rápida melhoria da carreira de profissionais diversos a partir da educação.

As bolsas de pós-graduação são exclusivas para funcionários negros das 53 empresas associadas ao MOVER. São cursos focados no desenvolvimento de competências de habilidades de gestão, uma estratégia que se conecta com a meta da associação: fomentar o crescimento de carreira de pessoas pretas e pardas e tornar as lideranças das companhias mais diversas.

As bolsas serão distribuídas internamente para os colaboradores. Além de ser uma pessoa negra e integrar uma das organizações associadas, a única exigência é já possuir um diploma de graduação.

Entre os cursos de pós-graduação disponíveis estão Psicologia organizacional, Engenharia de software, Comunicação e marketing, Gestão da inovação e Empreendedorismo.

Desigualdade social

De acordo com Fernando Soares, gerente de projetos do MOVER, o objetivo da ação é acelerar o crescimento da população que, ainda hoje, é minoria nos cursos de especialização. Segundo dados do IPEA, pessoas negras somavam 15,4% de representação entre os alunos de pós-graduação, enquanto alunos brancos eram mais de 60%.

“Nossa missão no Mover é acelerar o desenvolvimento de suas carreiras, promovendo um ambiente acadêmico e corporativo que seja verdadeiramente inclusivo e representativo”, afirma Soares.

O MOVER tem como objetivo, até 2030, criar 10 mil posições de liderança ocupadas por pessoas negras e gerar 3 milhões de oportunidades para a população negra.

As inscrições para os cursos livres estão disponíveis a partir do site do MOVER e ficam abertas até 31/10/2024.