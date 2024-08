MOVER abre 30 mil vagas para curso de inglês gratuito para profissionais negros

O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) anuncia hoje, 5, a aberturas das inscrições para o Mover Hello, programa de capacitação em inglês. São 30 mil bolsas de estudos oferecidas gratuitamente para que os selecionados possam estudar o segundo idioma online.

O objetivo do projeto, realizado em parceria com a EF Education First, é aumentar as chances de carreira por meio do conhecimento da língua inglesa. Durante um ano, ficam disponíveis mais de 3 mil horas de conteúdos em inglês, com aulas teóricas e práticas, baseadas na vivência cotidiana e na rotina de trabalho.

Cada um dos participantes recebe um plano de estudos personalizado, que remete ao seu nível de proficiência e suas necessidades individuais. São mais de 16 níveis de fluência que abrangem inglês geral, técnico e de negócios.

O que motiva a criação do programa, que já está em sua terceira edição, são as vantagens profissionais para trabalhadores que possuem um segundo idioma. De acordo com uma pesquisa da plataforma de empregos Catho, profissionais que falam inglês fluentemente têm uma melhoria nos salários em até 83%.

Todas as aulas e conteúdos podem ser acessados a partir de computadores ou celulares com acesso a internet, além de contarem com serviços de acessibilidade para alunos com deficiência.

"“O Mover Hello surgiu justamente para oferecer o acesso facilitado a uma língua que se tornou tão importante e necessária no mercado de trabalho. O inglês não é apenas um diferencial competitivo; é uma habilidade essencial que abre portas para oportunidades", conta Fernando Soares, gerente de projetos do MOVER. "Temos a alegria de lançar a terceira edição da iniciativa que está entre os compromissos do Movimento em acelerar a carreira de pessoas negras."

Podem se inscrever pessoas autodeclaradas pardas ou pretas de todas as idades, que busquem o desenvolvimento de carreira ou a inserção no mercado de trabalho. As inscrições ficam abertas de 5 a 18 de agosto pelo site do Mover.