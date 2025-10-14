Como a tecnologia atual permite que líderes apliquem a IA no dia a dia?

A inteligência artificial evoluiu de servidores em nuvem para o hardware de dispositivos pessoais, como smartphones e laptops. Essa mudança, conhecida como inteligência artificial on-device, traz vantagens estratégicas para empresas e profissionais, segundo Alex Katouzian, executivo da Qualcomm na área de chips móveis.

Historicamente, a inteligência artificial dependia de servidores remotos para treinamento e execução de modelos. Hoje, chips de nova geração, que incluem unidades de alto desempenho que, permitem que decisões em tempo real sejam tomadas diretamente no dispositivo.

Essa arquitetura oferece vantagens claras para o uso empresarial: proporciona responsividade em segundos, preserva a privacidade ao manter os dados seguros e reduz a dependência de conexões de internet constantes.

Para as empresas, a inteligência artificial generativa pode ser ajustada com dados do próprio usuário — aprendendo estilos de escrita ou preferências de design — para entregar resultados personalizados e ricos em contexto. A tecnologia democratiza a inovação, permitindo que profissionais criativos e viajantes iterem mais rapidamente e compreendam tendências de negócios sem depender de servidores internos.

O sucesso na adoção da inteligência artificial on-device depende mais de fatores humanos do que tecnológicos. O passo mais importante é alcançar o alinhamento organizacional.

Líderes devem definir oportunidades, entendendo os desafios específicos que a inteligência artificial deve resolver. É fundamental garantir a governança de dados, resolver questões de privacidade, segurança e fragmentação de dados empresariais que serão acessados pela tecnologia on-device. Por fim, é necessário o treinamento para capacitar os funcionários a utilizar as novas capacidades da inteligência artificial em seu trabalho.

